Gestern knapp ein Millionenpublikum - nächste Woche die Millionenfrage

Bis zu 992.000 Seher/innen bei Armin Assingers "Promi-Millionenshow"

Wien (OTS) - Die ORF-"Millionenshow" macht ihrem Namen alle Ehre -bis zu 992.000 Seherinnen und Seher waren gestern, am Montag, dem 2. Dezember 2013, um 20.15 Uhr in ORF 2 dabei, als Christina Stürmer, Harry Prünster, Michael Ostrowski und Stephan Eberharter bei der "Promi-Millionenshow" 200.000 Euro für "Licht ins Dunkel" erspielten. Im Durchschnitt verfolgten 890.000 Zuschauer (Marktanteil: 32 Prozent) den Höhepunkt des "Licht ins Dunkel"-Aktionstags, bei dem insgesamt eine Spendensumme von 542.319 Euro einging. Hochspannung ist kommenden Montag, am 9. Dezember, garantiert - denn dann stellt Armin Assinger bei einer neuen Ausgabe der "Millionenshow" einem Kandidaten aus Niederösterreich die Millionenfrage. Ob Mathias Stockinger diese auch beantwortet, erfährt das Publikum um 20.15 Uhr in ORF 2.

Armin Assinger stellt Mathias Stockinger am 9. Dezember die Millionenfrage

Der 27-jährige Medizinstudent Mathias Stockinger stammt aus Niederösterreich. Zurzeit schreibt er an seiner Diplomarbeit über Diabetes. Nach seinem Turnus möchte er eventuell als praktischer Arzt in der Ordination seiner Mutter einsteigen. Nebenbei hat Stockinger auch zwei Jahre Film studiert und eine eigene Produktionsfirma gegründet. Um beide Studien miteinander zu verbinden, könnte er sich vorstellen, einen Schulungsfilm über Diabetes zu produzieren. Außerdem lernt der Zeichentrick-Fan, der jeden Tag schwimmen geht, die Muttersprache der Mangas - Japanisch. Mathias Stockinger war schon einmal bei seiner Cousine als Telefonjoker nominiert, kam damals aber nicht zum Einsatz, woraufhin der Entschluss reifte, sich selbst zu bewerben. Ein Entschluss, der von seiner Schwester, die für ihn das Bewerbungsformular ausfüllte, in die Tat umgesetzt wurde. Ein weiterer Beweggrund, war durchaus rationaler Natur: an viel Geld mit relativ wenig Zeitaufwand zu kommen. Ob ihm das gelingt und er mit dem Gewinn von einer Million Euro seinem großen Traum - einem eigenen Filmstudio - einen Schritt näher kommt, erfährt das Publikum am Montag, dem 9. Dezember, um 20.15 Uhr in Der "Millionenshow".

Die Millionenfragen bei der "Millionenshow"

18-mal wurde die Millionenfrage bereits gestellt - zuletzt im Februar 2013. Martin Trinker aus Graz entschied sich aber dazu, keine Antwort zu geben und das Studio mit 300.000 Euro im Gepäck zu verlassen. In der "Millionenshow"-Geschichte wurde die 15. Frage insgesamt sechsmal beantwortet: Anton Sutterlüty aus Vorarlberg gab als erster Kandidat alle 15 richtigen Antworten und erzielte - damals noch bei Barbara Stöckl - damit den Hauptgewinn von zehn Millionen Schilling. Bei Armin Assinger wurde die Million bereits fünfmal geknackt: Fünf Frauen - Christiane de Piero aus Kärnten, Sigrid Weiß-Lutz aus der Steiermark, Karin Huber aus Oberösterreich, Elfriede Awadalla und Heide Gondek aus Wien - konnten die Millionenfrage richtig beantworten und verließen das Studio als Euromillionärinnen.

"Die Millionenshow" ist nach der TV-Ausstrahlung sieben Tage lang auf der ORF-TVthek (http://TVthek.ORF.at) als Video-on-Demand abrufbar.

