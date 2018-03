FPÖ-Neubauer: Gute PR aber kein Erfolg in der Anti-Atom-Politik von Rudi Anschober

Und wieder kam Anschobers Jubel verfrüht

Wien (OTS) - "Es ist schon interessant zu beobachten, wie der oberösterreichische Landesrat Rudi Anschober sich regelmäßig in Jubelmeldungen überschlägt, wie aussichtsreich sein Kampf gegen die Atomenergie denn sei und was er nicht schon alles erreicht habe. Zieht man die Bilanz, ist das Ergebnis freilich mager: Man ist zwar oft in den Medien präsent, ist aber im Kampf gegen Temelin in Wahrheit keinen einzigen Schritt vorangekommen", stellte heute der freiheitliche Anti-Atom-Sprecher NAbg. Werner Neubauer in einer Stellungnahme zum neuen Energiekonzept Tschechiens fest.

Das Konzept sieht den Ausbau der Atomatomkraft unter anderem mit der Erweiterung von Temelin um zwei Blöcke vor. Es steht damit klar im Widerspruch zur im Oktober veröffentlichen Jubelmeldung Anschobers über einen angeblichen Etappensieg, weil die EU-Erleichterungen für nationale Subventionen der Atomenergie (vorerst) vom Tisch sind, ohne Subventionen ein Ausbau von Temelin nicht möglich sei und "fast alle tschechischen Parteien dies mittlerweile so sähen".

Der seit mehr als 25 Jahren im Energiebereich international tätige Experte Radko Pavlovec bringt das Problem auf den Punkt: Es lohnt sich nicht einmal, das vorliegende tschechische Energiekonzept inhaltlich zu kritisieren, da es auf Grundlagen und Prognosen beruht, die mehr dem Wunschkatalog der Atomlobby entsprechen, als der Realität. Bereits das UVP-Verfahren geriet zu einer Farce, da es auf ungeprüften und lückenhaften Angaben der AKW-Erzeuger beruhte. Eine seriöse Abschätzung möglicher Umweltauswirkungen war daher gar nicht möglich. "Die Atomlobby hat also offenbar die tschechische Umweltpolitik fest in der Hand", schließt Neubauer aus der Stellungnahme von Radko Pavlovec.

"Bereits im August dieses Jahres, habe ich bezüglich des verkündeten Baustopps von Mochovce wegen eines Verfahrensfehlers vor verfrühtem Freudentaumel eindringlich gewarnt. Ich war der einzige und ich hatte Recht behalten. Auch wenn es Anschober mit seinen vermeintlichen Erfolgsmeldungen und anschließendem Retourrudern gelingt, oft medial präsent zu sein, ist einer seriösen Anti-Atom-Politik damit freilich wenig gedient. Ganz im Gegenteil, Anschober belügt damit jene Menschen die in Anti-AKW-Organisationen mitarbeiten ebenso wie diejenigen Bürger, die in den grenznahen Gebieten in täglicher Angst leben müssen und zunehmend das Vertrauen in Anschober verlieren", so Neubauer abschließend.

