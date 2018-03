PISA - Stronach/Lugar: Lesen muss man lernen, beim Rechnen kann man schummeln

Wien (OTS) - "Der Grund, warum eine Verbesserung beim Lesen praktisch überhaupt nicht zu erkennen ist, sie in Mathematik aber eklatant ist, liegt daran, dass man Lesen lernen muss, beim Rechnen aber schummeln kann", kommentiert Team Stronach Bildungssprecher Robert Lugar die Ergebnisse des PISA-Tests. "Um die Ergebnisse in Mathematik zu verbessern, wurden 2011 an die betroffenen Mathematiklehrer die Fragen vorab ausgegeben. Fragen wie etwa "Schätzen sie die Fläche der Antarktis" sind ohne Kenntnis der Frage vorab schwer lösbar", stellt Lugar klar.

Der Umstand, dass versucht wird, durch Schummeln ein besseres Ergebnis zu erreichen, "zeigt, wie krank unser Schulsystem derzeit ist", so Lugar. Er kritisiert: "Statt die Qualität der Schule zu verbessern wird einfach geschummelt." Deshalb fordert das Team Stronach "einen PISA-Test, bei dem die Fragen der strengsten Geheimhaltung unterliegen und ein Manipulieren somit unmöglich ist."

