WirtschaftsBlatt Vorarlberg: Gebrüder Weiss baut im Osten aus

Standorterweiterungen in Sofia und Brünn geplant

Wien (OTS) - Wie das WirtschaftsBlatt Regional in seiner Vorarlberg-Ausgabe diesen Mittwoch berichtet, will der Transport- und Logistikspezialist Gebrüder Weiss insgesamt rund elf Millionen Euro in den Ausbau seiner Niederlassungen in Sofia und Brünn investieren. Der alte Standort in der bulgarischen Hauptstadt Sofia wurde veräußert. Die Fertigstellung des neuen Standortes ist laut Markus Nigsch, Leiter des Facility-Managements der Gebrüder Weiss, für Ende 2014 geplant. Auch in der tschechischen Stadt Brünn wurde dem Unternehmen der bisherige Standort zu klein. Der Spatenstich für eine neue Zentrale soll dort im Frühling 2014 erfolgen.

"Da es sich bei beiden Standorten um wichtige Knotenpunkte im jeweiligen Land handelt, ist beiden auch sehr hohes Entwicklungspotenzial zuzuschreiben", heißt es aus dem Unternehmen.

Rückfragen & Kontakt:

WirtschaftsBlatt Medien GmbH

Tel.: 0043160117-316

mailto: sissi.eigruber @ wirtschaftsblatt.at