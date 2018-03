Kinderfreunde-Kinder sammelten Lebensmittel für Volkshilfe Wien

Gemeinsame Aktion gegen Armut - Übergabe am 2.12.2013

Wien (OTS) - Neun Kinder- und Jugendgruppen der Kinderfreunde und Roten Falken Wien sammelten im Zuge ihrer Aktion "Solidaritätsherbst" eifrig mehr als 3.000 Pakete, Gläser, Sackerl etc. mit haltbaren Lebensmitteln. Die Kinder und Jugendlichen sprachen Menschen vor Supermärkten an und baten sie, ein Packerl Mehl, eine Flasche Öl oder ein Glas Marmelade mehr zu kaufen und als Spende bei ihnen abzugeben. Die gespendeten Lebensmittel wurden am 2. Dezember 2013 von Kinderfreunde-Wien-Geschäftsführer Christian Morawek, Sandra Kapuy (Vorsitzende der Roten Falken Wien) und Daniela Leßmann (Landessekretärin Rote Falken Wien) an den Geschäftsführer der Volkshilfe Wien, DSA Walter Kiss, übergeben. Über die Sozialberatung und die Bezirksorganisationen der Volkshilfe Wien werden die Lebensmittel vor Weihnachten vor allem an Familien ausgegeben, die kein Geld zum Einkaufen haben. (Details und Fotos in angefügter Pressemappe.)

