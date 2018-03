Spindelegger zu Regierungsverhandlungen: Große Fragen noch offen

Offene Punkte vor allem bei Pensionen und Strukturreformen - Anhaltende Proteste in der Ukraine und Thailand

Wien, 3. Dezember 2013 (ÖVP-PD) "Vor allem bei den großen Fragen konnten wir noch keine Einigung erzielen", bewertet ÖVP-Bundesparteiobmann und Vizekanzler Michael Spindelegger nach dem heutigen Ministerrat den Stand der Koalitionsverhandlungen. "Um das gemeinsame Ziel - ein strukturelles Nulldefizit für 2016 - zu erreichen, müssen wir uns noch gehörig anstrengen. Dafür sind für die nächsten zwei Jahren Maßnahmen erforderlich, über die wir jetzt kein Einvernehmen haben." Wesentliche Punkte seien vor allem Reformen im Bereich Pensionen und Verwaltung sowie die Bewertung

von Infrastrukturprojekten. "Die Qualität des Ergebnisses hat klaren Vorrang vor der Geschwindigkeit der Verhandlungen", betont Spindelegger. Ohne die Lösung der entscheidenden Fragen werde die ÖVP nicht in eine Regierung gehen. "Wir stehen vor gewaltigen Herausforderungen. Davor dürfen wir die Augen nicht verschließen. Diese Probleme müssen gelöst werden", so Michael Spindelegger. ****

Des Weiteren verweist Spindelegger auf die angespannte

Situation in der Ukraine. "Die Proteste gegen die ukrainische Regierung und den Präsidenten halten an, da sie das Assoziationsabkommen mit der EU nicht unterschrieben haben. Die dortige Situation gibt Anlass zu großer Sorge. Die Gesellschaft droht auseinanderzufallen", erklärt der Außenminister. Österreich unterstützt die Unterzeichnung des Assoziationsabkommens weiterhin. "Die Entscheidung liegt jedoch bei der ukrainischen Regierung. Das wird ihnen keiner abnehmen. Einen Deal zu machen, also der Ukraine mehr Geld anzubieten, das wird es von europäischer Seite nicht geben", so Spindelegger.

Auch in Thailand halten die Proteste von Regierungsgegnern an. Derzeit haben sich diese nicht auf die Urlaubsgebiete ausgeweitet. "Im Augenblick sehen wir ein erhöhtes Sicherheitsrisiko in Thailand, für eine Reisewarnung gibt es derzeit noch keinen Grund. Wir haben bereits mit in Thailand ansässigen Auslandsösterreichern Kontakt aufgenommen und werden auch mit den Reisebüros in Kontakt bleiben. Aber es kann nicht ausgeschlossen werden, dass die Ausschreitungen auf die Urlaubsgebiete übergreifen", beschreibt Außenminister Spindelegger die aktuelle Lage.

