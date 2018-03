Bundeskanzler Faymann: Moderate Pensionsanpassung für 2014 von 1,6% - Ausgleichszulagenbezieher erhalten Abgeltung von 2,4%

Weitere Themen beim Ministerrat: Entwicklung am Arbeitsmarkt, Ergebnis der PISA-Studie

Wien (OTS) - "Die Regierung hat heute eine moderate Anpassung der Pensionen für das Jahr 2014 beschlossen. Die allgemeine Erhöhung beträgt 1,6 Prozent, die Erhöhung für Bezieherinnen und Bezieher der Ausgleichszulage liegt bei 2,4 Prozent", sagte Bundeskanzler Werner Faymann heute, Dienstag, beim Pressefoyer nach dem Ministerrat.

Weiters sei im Ministerrat der aktuelle Bericht zur Lage am Arbeitsmarkt besprochen worden. "Österreich zählt nach wie vor im EU-Vergleich zu den Ländern mit der niedrigsten Arbeitslosigkeit und der niedrigsten Jugendarbeitslosigkeit. Gleichzeitig können wir eine gestiegene Zahl an Beschäftigten aufweisen. Allerdings steigt auch die Arbeitslosenrate. Zufrieden können wir erst dann mit der Situation sein, wenn sich sowohl in Österreich als auch in ganz Europa eine klare Trendwende abzeichnet", sagte der Bundeskanzler.

Eine erste Trendwende gäbe es im Bereich Bildung und Schule: "Die Ergebnisse der aktuellen PISA-Studie zeigen, dass wir uns in die richtige Richtung bewegen. Maßnahmen wie die Verkleinerung der Klassenschülerzahlen und die verstärkte Betreuung der Schülerinnen und Schüler haben Wirkung gezeigt", so Faymann.

Auf Nachfrage zum Stand der Koalitionsverhandlungen zeigte sich der Kanzler vorsichtig optimistisch: "Ich gehe davon aus, dass wir bei gutem Willen auf beiden Seiten eine Regierung noch vor Weihnachten zustande bringen." Hinsichtlich des Konsolidierungsbedarfs seien Reformen etwa im Bereich der Verwaltung und des faktischen Pensionsantrittsalters notwendig. "Am Anfang einer neuen Legislaturperiode ist es wichtig, im richtigen Moment eine gemeinsame Kraftanstrengung zu setzen", so der Bundeskanzler abschließend.

Fotos vom Pressefoyer sind über das Fotoservice des Bundespressedienstes, http://fotoservice.bundeskanzleramt.at, kostenfrei abrufbar.

