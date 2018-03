Der hotel.info Preis-Leistungs-Index 2013 für Österreich: Wien und Linz verlieren an Boden

Nürnberg (ots) - Weihnachten in Prag, Silvester in Berlin oder Winterzauber in Wien erleben? Städtereisen boomen und sind ein beliebtes Geschenk auf dem Gabentisch. In welchen Städten und Ländern Reisende am meisten Hotel für ihr Geld bekommen, zeigt das internationale Buchungsportal hotel.info anhand der Bewertungen seiner über 6 Mio. Buchungskunden.

Wien auf dem zweiten Platz, Preis-Leistungs-Verhältnis aber geringer als im Vorjahr

Bangkok international Spitze

Österreich im Ländervergleich auf Platz 7

Von allen Großstädten Österreichs bietet Graz mit Abstand und einer Bewertung von 7,65 das beste Preis-Leistungs-Verhältnis bei Hotelübernachtungen. Etwas weniger zufrieden, auch gegenüber dem Vorjahr, zeigen sich die Hotelgäste mit der Wiener Hotellerie, die leicht

http://www.hotel.info/de/wien/hotels-46355 ] Hotellerie, die leicht

auf 7,54 Punkte verliert. Auch Linz kann nach 7,39 Punkten in 2012 dieses Jahr nicht so gut überzeugen. Hier vergeben die Buchungskunden insgesamt 7,30 Punkte.

Im Vergleich der europäischen Hauptstädte bietet die Prager Hotellerie mit 7,98

http://www.hotel.info/de/prag/hotels-98729 ] Hotellerie mit 7,98

Punkten bei Übernachtungen den besten Gegenwert fürs Geld. Lissabon liegt mit 7,91 Punkten auf Platz 2. Auch mit der Wiener Hotellerie (7,54 Punkte) sind Reisende zufrieden, dem Städtetrip in die lebenswerteste Metropole der Welt steht somit nichts im Wege.

Österreich mit gutem Ergebnis im Ländervergleich

Im europäischen Ländervergleich bieten Portugal und Tschechien am meisten Hotel fürs Geld und liegen mit jeweils 7,90 Punkten auf Platz 1. Das krisengeschüttelte Griechenland (7,46 Punkte) bietet aber nicht nur ein weniger gutes Preis-Leistungs-Verhältnis bei Übernachtungen als Spanien (7,51 Punkte) oder insbesondere Portugal. Auch beispielsweise die Hotellerie in Österreich (7,55 Punkte) leistet nach Meinung der Buchungskunden mehr fürs Geld.

