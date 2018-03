ASFINAG: A 23 Laaerberg - Sicherung der vier Stützmauern erfolgreich verlaufen

Zusätzliche Verdübelungen der Mauern werden vorbereitet

Wien (OTS) - Vier Stützmauern auf der A 23 Südosttangente Wien im Bereich des Laaerbergtunnels werden verstärkt. Nach der nun erfolgten Erstabstützung der Mauern mit insgesamt rund 300 Stahl-Holzkonstruktionen, von denen jede etwa 3,5 Meter hoch ist, laufen nun die Vorbereitungen für die Hauptmaßnahmen. Bis Ende März des kommenden Jahres werden 600 Meter Stützmauern mit bis zu 800 Erdankern zusätzlich "verdübelt". "Dass sowohl das Einrichten der neuen Verkehrsführung als auch die ersten Arbeiten keine Probleme im Verkehr versursacht haben, ist nicht zuletzt auf die angepasste Fahrweise der Verkehrsteilnehmer zurückzuführen", sagt Rainer Kienreich, Geschäftsführer der ASFINAG Service GmbH. "Und auch während der nächsten Arbeiten, werden wir laufend informieren und Medien die Möglichkeit geben sich vor Ort ein Bild zu machen".

Auch für die Dauer der Ankerbohrungen werden untertags - von Montag bis Freitag - in jede Richtung drei Fahrspuren zur Verfügung stehen. In der Nacht - 21:00 Uhr bis längstens 05:00 Uhr - und an den Wochenenden müssen allerdings Spuren reduziert werden. Rainer Kienreich konkretisiert: "Wenn wir die Anker setzen, kommt schweres Gerät zum Einsatz. Das heißt, wir brauchen Platz und können leider nicht so flexibel mit Spursperren umgehen wie bisher". Daher bleiben die Wochenend-Spursperren zeitlich länger aufrecht. Um jedoch den Einkaufsverkehr nicht zu sehr zu behindern, sind auch am Wochenende alle drei Spuren ab ca. 9 Uhr bis 21:00 Uhr offen.

Dennoch wird empfohlen, die A 23 beim Laaerberg zu umfahren. Die A 4 Ost Autobahn und die S 1 Außenring Autobahn bieten die Möglichkeit der Baustelle über das hochrangige Straßennetz auszuweichen.

