TheBrandTicker: Markenanalysen auf Knopfdruck

Zürich, Schweiz (ots) - Heute wird der erste Online-Shop für quantitative Markenanalysen lanciert. TheBrandTicker verbindet Auswertungen von internationalen Medienberichten mit Finanzmarktdaten und errechnet täglich den finanziellen Wert der Marke.

Kommunikations- und Marketingfachleute stehen mehr denn je unter Druck, schnelle Entscheidungen zu treffen. Dabei können sie sich aber selten auf aktuelle Daten stützen und müssen fast immer mit einem fragmentierten Bild der Situation zurecht kommen. Mit der Vision, tagesaktuelle und objektive Informationen sofort zur Verfügung zu stellen, lanciert TheBrandTicker heute den ersten Online-Shop für Markenanalysen.

TheBrandTicker geht neue Wege und nutzt modernste Technologien, um täglich große Mengen an Daten (Big Data) zu analysieren. Die Applikation misst anhand der Sozialen Medien, der Online- und Print-Medien, wie tatsächlich über Unternehmen und Marken gesprochen wird und verbindet die Ergebnisse mit aktuellen Finanzmarktdaten. Die aussagekräftigen Resultate werden in konfigurierbaren Charts übersichtlich dargestellt und stehen täglich aktualisiert zum Download auf TheBrandTicker.com bereit.

Entwickelt wurde TheBrandTicker von einem interdisziplinären Team erfahrener Spezialisten aus den Bereichen Medienbeobachtung, Markenstrategie, Markenbewertung, Software-Entwicklung, Linguistik und Risk Management. Initianten sind Nik Stucky und Patrick Schürmann. Stucky ist renommierter Experte für die Entwicklung und Bewertung von Marken und berät globale Kunden in der Analyse ihrer Marken. Schürmann ist Gründer und Mitinhaber von Adwired AG, einer der führenden Anbieter von Highend-Medienmonitoringlösungen für international tätige Kunden.

Täglich wertet TheBrandTicker über eine Million Medienbeiträge aus. Analysen zu über 400 Marken stehen derzeit im Standard-Angebot von TheBrandTicker bereit und können auf der Website eingesehen werden. Das Angebot wird laufend erweitert. Das Team von TheBrandTicker erarbeitet zudem auch individuelle, auf kundenspezifische Wünsche zugeschnittene Lösungen - in Deutschland geschieht dies im Rahmen einer exklusiven Partnerschaft mit der Markenberatung Spirit for Brands in Düsseldorf.

Dank der neuartigen Kombination von Branchen-Knowhow mit modernster Technologie können unsere Kunden auf TheBrandTicker.com jederzeit auf tagesaktuelle Daten zugreifen. Nik Stucky, geschäftsführender Partner: "TheBrandTicker sorgt mit aktuellen und vergleichbaren Daten für neue Transparenz in der Branche und macht die Erkenntnisse für alle zugänglich. Kurz: TheBrandTicker demokratisiert den Zugang zu umfassendem Wissen und schafft so ein neues Fundament für die Markenbeurteilung."

TheBrandTicker arbeitet in der Datenverarbeitung mit LexisNexis, Trendiction und SIX Financial Information AG zusammen.

