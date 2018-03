VP-Hoch ad AMS-Skandal: Machtpolitische Ränkespiele sind fehl am Platz

SPÖ-Verantwortliche weiterhin auf Tauchstation

Wien (OTS) - "Nach den neuerlichen Vorwürfen von Ingeborg Friehs rund um das AMS Wien kann die SPÖ Wien nicht einfach zur Tagesordnung übergehen. Gerade in der derzeit schwierigen Arbeitsmarktsituation brauchen wir ein voll handlungsfähiges AMS Wien. Machtpolitische Ränkespiele sind fehl am Platz, das AMS Wien darf auch nicht zu einem Selbstbedienungsladen der SPÖ Wien verkommen", so ÖVP Wien Landesgeschäftsführer Alfred Hoch in einer Reaktion auf die heutige Berichterstattung in der Tageszeitung "Kurier".

Alfred Hoch: "Die jüngsten Aussagen von Ingeborg Friehs, dass die Leitung des AMS Wien in das Sozialministerium zitiert worden ist, wenn die Stadt Wien ihre Wünsche nicht durchbringen konnte bzw. dass die Bewertungsindikatoren nach der Bestellung von Petra Draxl geändert worden sind, stellen schwerwiegende Vorwürfe dar. Die Öffentlichkeit erwartet jetzt klare Antworten seitens des Sozialministers aber auch seitens der Vizebürgermeisterin. Doch Rudolf Hundstorfer flüchtet sich in Ausreden und belanglose Floskeln, während sich Renate Brauner weiterhin auf Tauchstation befindet", so Hoch weiter.

"Bürgermeister Michael Häupl hat nach der SPÖ-Klausur in Wildalpen verkündet, dass die SPÖ Wien "Verbesserungsbedarf bei der Kommunikation" hat. Wir stimmen zu 100% zu, vielleicht könnte man ja mit der lückenlosen Aufdeckung aller Ungereimtheiten rund um die AMS Wien Besetzung beginnen", so Hoch abschließend.

Rückfragen & Kontakt:

ÖVP Wien - Pressestelle

Tel.: (01) 515 43 - 940, Fax:(01) 515 43 - 929

presse @ oevp-wien.at

http://www.oevp-wien.at