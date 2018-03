ORF SPORT + mit den Highlights von der 100-Jahr-Feier des Tiroler Skiverbands und von der Tischtennis-Bundesliga

Am 4. Dezember im Sport-Spartenkanal des ORF

Wien (OTS) - Programmhighlights am Mittwoch, dem 4. Dezember 2013, in ORF SPORT + sind die Höhepunkte von der 100-Jahr-Feier des Tiroler Skiverbands um 20.15 Uhr, von der Tischtennis-Bundesliga-Begegnung Stockerau Union - Linz-Froschberg um 20.30 Uhr, von der österreichischen Gruppen-Meisterschaft in der Rhythmischen Gymnastik um 21.00 Uhr, von den österreichischen Cheerleader-Meisterschaften um 21.30 Uhr und von der SuperKarpata Trophy 2013 um 21.45 Uhr sowie ein "Golfmagazin" mit Tipps & Tricks sowie Golf-Fitness um 22.15 Uhr und das "Sport-Bild" mit Turnen, Eishockey, Schwimmen, Tischtennis, Snowboard, Tanzen und Eiskunstlauf um 22.45 Uhr.

Rund 800 Gäste ließen es sich nicht nehmen, dem Tiroler Skiverband zum runden Geburtstag zu gratulieren. Im Rahmen des Jubiläums lud der TSV in das Innsbrucker Messezentrum, um gemeinsam mit Persönlichkeiten aus Sport, Wirtschaft, Tourismus und Politik ein Jahrhundert Tiroler Skigeschichte zu zelebrieren. Zu sehen waren auch echte Filmraritäten, eine Modenschau mit der Skimode von damals sorgte für Nostalgiegefühle. Im Rahmen des 100-Jahr-Jubiläums gedachte der TSV auch dem Tiroler Jahrhundertsportler Toni Sailer.

