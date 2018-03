Engel mit Bodenhaftung. - Neue Kampagne des CS Hospiz Rennweg

Wien (OTS) - "Unser Betreuungsteam: Engel mit Bodenhaftung.", steht auf dem 24-Bogen-Plakat, das seit Anfang Dezember im Großraum Wien affichiert ist. Das Plakat stammt aus der Feder von Kreativdirektor Walther Salvenmoser, Lowe GGK, der die Kampagnen für das CS Hospiz Rennweg - wie immer - pro bono kreiert hat. Unterstützt wurde die Affichierung von Gewista.

Sieben sympathische und lebensfrohe Damen und ein Herr in weißen Engelskleidern und -flügeln lächeln seit Anfang Dezember von den Plakatwänden Wiens. Es sind BetreuerInnen des CS Hospiz Rennweg:

Engel mit Bodenhaftung.

Weil jeder Augenblick zählt.

Das interdisziplinäre Team des CS Hospiz Rennweg setzt alles daran, schwerkranken Menschen im CS Hospiz Rennweg an ihren letzten Tagen ihre Wünsche und Bedürfnisse zu erfüllen. Neben professioneller Pflege, Betreuung und Schmerzfreiheit steht das Wohlbefinden unserer Hospizgäste an oberster Stelle. Denn wenn nur noch wenige Tage oder Wochen bleiben, zählt jeder Tag und nichts soll mehr aufgeschoben werden - das Hier und Jetzt zählt. Der unermüdliche Einsatz und die Leidenschaft an ihrer Arbeit machen unsere MitarbeiterInnen immer wieder zu Engel auf Erden. Sie erfüllen letzte Wünsche, helfen bei Familienversöhnungen, lesen zwischen den Zeilen und ermöglichen so ein Sterben in Würde und Geborgenheit. Es geht oft nur um Kleinigkeiten, die das Leben bereichern und den Moment noch schöner machen - Weil jeder Augenblick zählt.

"CS-Hospizbetreuung hat ein menschliches Gesicht. Und das zeigen wir. In Ausnahmesituationen sind Respekt und Freundlichkeit derer, auf die man angewiesen ist, doppelt wichtig - wie ich aus eigener Erfahrung sehr wohl weiß.", so Kreativdirektor Walther Salvenmoser, Lowe GGK.

"Mit diesem Plakat gelingt es, die Wichtigkeit und Bedeutung unserer Hospizarbeit und die Arbeit unseres Betreuungsteams an eine breite Öffentlichkeit zu transportieren. Nicht der Tod, sondern das Leben steht im Vordergrund. Ein herzliches Dankeschön an Walther Salvenmoser, der es mit dieser großartigen Kampagne schafft die Bedeutung unserer Hospizarbeit in die Öffentlichkeit zu tragen und deutlich macht, dass jeder Augenblick zählt.", so Sabina Dirnberger, Leitung Öffentlichkeitsarbeit des CS Hospiz Rennweg über die neue Kampagne.

Unsere Engel mit Bodenhaftung, das sind:

Margaretha Stoni, diplomierte Krankenschwester im Mobilen Palliativteam

Karlheinz Wiesinger, ärztliche Leitung des Mobilen Palliativteams und der Palliativstation

Sylvia Buchinger vom Hospizteam der Ehrenamtlichen

Antonia Kesselring, Seelsorgerin im Mobilen Palliativteam

Elisabeth Waniek, Physiotherapeutin auf der Palliativstation und im Mobilen Palliativteam

Constanze Schreier, diplomierte Krankenschwester im Mobilen Palliativteam

Monika Schenk, Stationsleitung der Palliativstation

Laura Rolin, Ärztin auf der Palliativstation

Credits:

Gestaltung/Kreation: Walther Salvenmoser/Lowe GGK

Foto: Dieter Brasch

Litho: ViennaPaint

Download Kampagne: www.cs.or.at/kampagne

Rückfragen & Kontakt:

Mag. Sabina Dirnberger, MBA

CS Pflege- und Sozialzentrum Rennweg

A-1030 Wien, Oberzellergasse 1

Tel.: (01) 717 53 - 3131

Fax: (01) 717 53 - 3109

E-Mail: sabina.dirnberger @ cs.or.at