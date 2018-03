"Menschen & Mächte"-Doku "Trinkfest" am 4. Dezember im ORF

Ein nüchterner Blick auf das Trinkverhalten in Österreich

Wien (OTS) - Die "Menschen und Mächte"-Dokumentation "Trinkfest" von Ed Moschitz und Edith Stohl wirft am Mittwoch, dem 4. Dezember 2013, um 22.30 Uhr in ORF 2 einen nüchternen Blick auf das Trinkverhalten in unserem Land. Eine Nation, die sich auch die Frage stellen muss:

Wie viel Abstinenz vertragen wir Österreicherinnen und Österreicher eigentlich? Der Film führt auch durch die Kulturgeschichte des Alkohols. Er untersucht nicht nur Zusammenhänge zwischen Wirtschaftskrise und steigendem Alkoholkonsum, sondern thematisiert auch die Frage: Welche Berufsgruppen sind besonders gefährdet?

"Es wird a Wein sein", "Ich hab einmal ein Räuscherl ghabt", "Die Reblaus" - ob in Heurigenliedern, Gedichten oder Operetten, seine Exzellenz der Wein und andere "Promillitäten" werden als Stimmungsmacher gefeiert. Johann Strauß komponierte den "Wein, Weib und Gesang"-Walzer. Alkohol und Gemütlichkeit als musikalisch und literarisch verklärte Symbiose gelten als ein Stück Kulturgut. Österreich ist ein Weinkulturland, und die Österreicher sind trinkfest. Die Verkaufszahlen belegen, dass hierzulande weit mehr Alkohol getrunken wird als in anderen Ländern. In der OECD-Statistik liegt Österreich hinter Frankreich und Portugal auf dem dritten Platz. Ob als "Muntermacher" bei Feiern und Partys oder als vermeintliches Antidepressivum: Alkohol ist die Volksdroge Nummer eins. Volle Entzugskliniken und hohe Behandlungskosten machen das ebenso deutlich wie zerrüttete oder zerstörte Familien und Kündigungen wegen zu viel Alkohol am Arbeitsplatz.

Der Kabarettist Josef Burger hat seine Trinkerkarriere als Polizist gestartet. "Zu jung sei er damals gewesen, als man ihn am Wiener Karlsplatz zum Dienst zugeteilt hat", meint Claudia Burger, seine Frau, die nach den Ursachen forscht: "Alle paar Tage einen Drogentoten, das hätten auch seine erfahrenen Kollegen nicht so leicht weggesteckt. Mit der Zeit sind es immer mehr Gläser geworden, irgendwann waren es dann viel zu viele." Heute ist Herr Burger "trocken". Mit seinem Kabarettprogramm "Rauschfrei" gewährt er Einblick in seine schwierigste Lebensphase. Ein anderer, Rudolf Stifter, kann sich an ganze 20 Jahre seines Lebens nicht mehr erinnern. So viele Gedächtnislücken hat der Alkohol bei ihm hinterlassen.

Auch Frauen greifen immer öfter zum Glas. War früher nur jeder vierte Alkoholkranke eine Frau, sind es heute bereits 30 Prozent. "Zwei Liter Schnaps am Tag hab ich schon getrunken", erzählt die ehemalige Miss Austria, Frau Fröwis, nach jahrelanger Abhängigkeit. Trotz eines "Traumlebens", das sie damals angeblich geführt hat. Das sind die Schattenseiten, über die im traditionellen Wein- und Bierland nicht gern gesprochen wird. Tanja I., Weinkönigin aus dem Retzer Land, hingegen spricht den Alkohol von jeglicher Schuld frei. "Das Unglück verursacht allein der Mensch, der ihn trinkt", meint sie. Getrunken wird auch unter Prominenten. Willi Resetarits hat jahrelang pausiert und zieht heute nüchtern Bilanz: "Das Fass, das der Herrgott für mich bereitgestellt hat, hab ich schon ausgetrunken." 55 Jahre hinter der Schank, das hat der Branntweiner Franz Sveceny nur deswegen durchgehalten, weil er sich konsequent an eine Regel hält: "Trink niemals Alkohol, wenn es dir schlecht geht, sonst ergeht es dir am nächsten Tag noch schlechter."

Die Sendung ist nach der TV-Ausstrahlung sieben Tage auf der Video-Plattform ORF-TVthek (http://TVthek.ORF.at) als Video-on-Demand abrufbar.

