Ministerrat - BK Faymann: Moderate Pensionsanpassung von 1,6 Prozent - Ausgleichszulagenbezieher erhalten volle Abgeltung von 2,4 Prozent

Europa braucht Trendwende bei Arbeitslosigkeit

Wien (OTS/SK) - Gemeinsam mit den Pensionistenvertretern hat sich die Bundesregierung darauf geeinigt, im Bereich der Pensionen eine moderate Anpassung von 1,6 Prozent vorzunehmen. Gleichzeitig werden die Ausgleichszulagen um 2,4 Prozent valorisiert. Das berichtete Bundeskanzler Werner Faymann am Dienstag im Pressefoyer nach dem Ministerrat. Zu den aktuellen Arbeitsmarktdaten sagte der Bundeskanzler: "Wir sind bei der Arbeitslosigkeit und bei der Jugendarbeitslosigkeit immer unter den drei besten in der EU. Es gibt zwar ein Plus von 18.000 aktiven Beschäftigten, gleichzeitig steigt aber die Arbeitslosigkeit. Zufrieden kann man erst sein, wenn es europaweit gelingt, bei der Arbeitslosigkeit den Trend in die andere Richtung zu wenden." Zu den PISA-Ergebnissen wollte der Kanzler vor der offiziellen Präsentation nicht zu viel vorwegnehmen, betonte aber, dass die vielen Maßnahmen für kleinere Klassen und intensivere Betreuung nun offenbar Wirkung zeigen. ****

Zu den laufenden Regierungsverhandlungen betonte der Kanzler, dass man sich sehr anstrenge und "bei gutem Willen" noch vor Weihnachten eine Regierung zustande bringe. Derzeit laufen Detailgespräche. Hinsichtlich des Konsolidierungsbedarfs bis 2018 sieht der Kanzler vor allem im Bereich der Verwaltung Einsparungspotentiale. Ziel seien stabile Finanzen. Hier habe die Regierung die letzten vier Jahre allerdings bewiesen, "jedes Mal das (Budget-)Ziel genau zu erreichen oder besser zu sein als eingestellt". Und weiter: "Das auch die nächsten fünf Jahre zu erreichen, ist eine Herausforderung, bei der uns weder die europaweite Wachstumssituation noch die Prognoseunterschiede unterstützen."

Daher seien etwa Reformen in der Verwaltung und beim faktischen Pensionsantrittsalter notwendig. Steuerhöhungen zu Lasten breiter Bevölkerungsschichten, wie das etwa bei der Mehrwertsteuer der Fall wäre, lehnte der Kanzler einmal mehr dezidiert ab. Eine Erhöhung des faktischen Antrittsalters um 1,6 Jahre, auf insgesamt 60, wäre "im Vergleich der letzten Perioden das Vierfache". Gefragt nach Vermögens- und Erbschaftssteuern betonte Faymann, dass sich an seiner Positionierung auch nach der Wahl nichts geändert habe - es seien dies Maßnahmen, die im Zuge einer Steuerreform zur Gegenfinanzierung der Entlastung des Faktors Arbeit gesetzt werden sollen. (Schluss) mo/bj

Rückfragen & Kontakt:

SPÖ-Bundesorganisation, Pressedienst, Löwelstraße 18, 1014 Wien

Tel.: 01/53427-275

http://www.spoe.at/impressum