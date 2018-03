Wirtschaftskammervizepräsident Ing. Edi Fischer: Drohende Wirtschaftskrise durch Stärkung der Kaufkraft bekämpfen!

Beseitigung der kalten Progression ist ein Muss!

Bregenz (OTS) - Die neuesten Wirtschaftsdaten zeigen deutlich, dass 2014 die Exporte die Wirtschaft nicht mehr ankurbeln können. Auch die aktuellen Daten zum Arbeitsmarkt sind ein Alarmsignal für die Politik. Daher ist rasches Handeln gefragt, in dem man die Kaufkraft stärkt, so der RfW-Landesobmann, WKV Vizepräsident Ing. Edi Fischer, in einer Aussendung.

Fischer dazu: "Die Wirtschaft kann nur über den Konsum in Schwung gebracht werden. Dafür fehlt aber den meisten Konsumenten das Geld. Der Grund dafür ist die kalte Progression, die zwar die Staatskassen füllt, den Erwerbstätigen aber immer weniger zum Leben lässt. Die Unternehmen sind mit der Entlohnung der Mitarbeiter längst an ihrer betriebswirtschaftlich vertretbaren Schmerzgrenze angelangt. Die Wirtschaft hat damit ihren Beitrag zur Volkswirtschaft mehr als nur geleistet. Jetzt ist die Politik am Zug, um endlich ein gerechtes Steuermodell einzuführen, welches die Auswirkungen der kalten Progression berücksichtigt!"

Es wäre aus volkswirtschaftlicher Sicht sinnvoll, wenn man über den Konsum und den Binnenmarkt die Wirtschaft ankurbelt. Damit könnte man die Produktion steigern und die Wertschöpfung im Lande halten. Die finanziellen Mittel würden über die Konsumenten direkt in die Wirtschaft fließen und nicht über die teuren Umwege der öffentlichen Verwaltung. Daher muss die Stärkung der Kaufkraft das zentrale Thema der neuen Regierung sein, so die abschließende Forderung des RfW-Landesobmannes von Vorarlberg, WKV Vizepräsident Ing. Edi Fischer. (Ende)mb

Rückfragen & Kontakt:

Bundespressereferent, Mag.Michael Brduscha, 00436643384704, vorarlberg @ rfw.at