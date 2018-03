Jung/Wimmer: Mehrheit der Stadtbewohner fürchtet Orte in Nachbarschaft

FP-Städtebund-Antrag "Sichere Städte" gewinnt Priorität - Maßnahmen fällig

Wien (OTS/fpd) - "Am Städtetag im Juni dieses Jahres brachten die Freiheitlichen im Städtebund einen Antrag zum Thema 'Sichere Städte' ein, der nun, nach Vorarbeiten im Ausschuss, am kommenden Mittwoch in Geschäftsleitung und Hauptausschuss weiter bearbeitet werden soll", berichten der Linzer Stadtrat Detlef Wimmer, der Wiener Gemeinderat LAbg. Wolfgang Jung und Wiens Stadtschulrats-Vizepräsident Helmut Günther als freiheitliche Vertreter in diesen Gremien. "Eine brandaktuelle IMAS-Studie zeigt nun, wie dringend entsprechende Maßnahmen in den Städten nötig sind!"

Von bundesweit 1.011 repräsentativ Befragten finden 70 Prozent, dass sich die Politik mehr oder sogar viel mehr mit dem Thema Sicherheit beschäftigen sollte. Im Detail: 60 Prozent haben den Eindruck, dass die Kriminalität in letzter Zeit zugenommen hat. Etwas mehr als ein Drittel, 34 Prozent, möchten an bestimmten Orten in ihrer unmittelbaren Umgebung nicht allein unterwegs sein. "Besonders stark ist die Sorge in größeren Städten. Mehr als die Hälfte der Bewohner -genau sind es 55 Prozent - kennen 'Angst-Orte' in ihrem Wohnumfeld", kritisieren die FPÖ-Städtevertreter.

"Nur der Bundesregierung die Schuld zu geben, hilft den Betroffenen nichts. Deshalb sind wir gefordert, auch selbst, ergänzend zur Bundesregierung, an Verbesserungen zu arbeiten. Unser Antrag umfasst deshalb, abgesehen vom Wunsch nach zusätzlichen Polizisten auch mehr Befugnisse für städtische Kontrollorgane sowie das Ende der anachronistischen Verfassungsbestimmung aus den 1920er-Jahren, wonach Statutarstädte - im Gegensatz zu jeder Kleinstadt und jedem Dorf -keine eigene Stadtpolizei gründen dürfen (Art 78d B-VG). Darüber hinaus könnten Städte im Bereich der Prävention und Information viel leisten - wir werden weiter dafür arbeiten!"

Besondere Aktualität gewinnt diese Forderung übrigens durch die laufenden Regierungsverhandlungen, als deren Ergebnis sich u.a. eine Reduzierung der Polizeidienststellen abzeichnet. (Schluss) dora

