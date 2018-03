Yapital spielt mit - Start bei European Games Group

Luxemburg (ots/PRNewswire) - Neues Cross-Channel-Payment wird in die Browsergames des internationalen Spiele-Publishers integriert

Mit ein paar Extra-Credits kommt man in Onlinespielen einfach besser voran. Die Spieler der Browsergames der European Games Group können ihre virtuellen Währungen ab sofort schnell, einfach und sicher mit Yapital bezahlen. Das neue Cross-Channel-Payment, das bereits mit grossen Unternehmen des Lebensmittel-Einzelhandels, der Mode- und Sportbranche und des Gastgewerbes kooperiert, etabliert sich damit wenige Monate nach seinem Start nun auch im Spiele-Sektor.

Für den Aufbruch in die Welt der Free-Play-Browsergames mit ihren Millionen von Spielern hat Yapital mit der in München ansässigen European Games Group einen Partner gewonnen, der für die weltweite Vermarktung von Spielen hoher Qualität steht. Rund zwölf Millionen Menschen spielen derzeit Spiele der European Games Group - und können ihre Credits nach einer einfachen Registrierung bei Yapital künftig mit ihrem Smartphone zahlen, per QR-Code-Scan oder durch Eingabe ihres Yapital-Benutzernamens und -Passwortes.

"Wir freuen uns sehr über die Kooperation mit der European Games Group", sagt Nils Winkler, Chairman of the Board von Yapital. "Wir erreichen dadurch eine äusserst interessante Zielgruppe - und wir können einmal mehr zeigen, dass Yapital eine Bezahlmethode für wirklich alle Lebenssituationen ist."

Justin Stolzenberg, COO der European Games Group, fügt hinzu: "Wir veröffentlichen Games, die Millionen Menschen weltweit sehr viel Spass machen. Als Bezahlmethode passt Yapital perfekt zu uns: Es ist innovativ, schnell und intuitiv wie unsere Spiele. Für die Spieler ergibt so sich ein stimmiges Gesamterlebnis."

Über die Yapital Financial AG

Yapital ist die erste europäische, bargeldlose Cross-Channel-Payment-Lösung über alle Kanäle hinweg: stationär, mobil, online sowie per Rechnung. Die Handhabung ist einfach, schnell und sicher: Nach der Online-Registrierung kann der Nutzer sofort über alle Kanäle hinweg mit Yapital Zahlungen vornehmen, Geld senden und empfangen.

Für Geschäftskunden ist Yapital eine garantierte Zahlart - das gibt Prozess-Sicherheit und senkt administrative Kosten. Zudem deckt Yapital nahtlos alle Handels- und Servicekanäle ab und erlaubt es so, Marketingkanäle zu Vertriebskanälen zu machen. Geschäftskunden können daher mit Yapital nicht nur Kosten reduzieren, sondern gleichzeitig Umsatzpotentiale erschliessen

Yapital wurde 2011 als hundertprozentige Tochter der Otto-Group gegründet. Die Yapital Financial AG ist in Luxemburg als eGeld-Institut lizensiert.

Über die European Games Group

Die European Games Group übernimmt seit November 2010 als unternehmerischer Partner unabhängiger Spieleentwickler die weltweite Vermarktung und Kommerzialisierung von Free-to-play-Spielen. Im Portfolio des Münchner Unternehmens befinden sich derzeit sechs Spiele, darunter das mit zehn Millionen Spielern weltweit erfolgreiche Casual MMO Hero Zero und das Bundeswehrspiel "Schulterglatze" (http://www.schulterglatze.de), das als 2011 und 2012 als "Browser Game of the Year" in der Kategorie "Bestes Rollenspiel" ausgezeichnet wurde. Weitere Informationen zur European Games Group gibt es im Internet unter http://www.gamesgroup.eu.

