Mcor Technologies gibt Verdoppelung der Geschwindigkeit bei 3D-Drucker-Serien IRIS und Matrix für Papier bekannt

(PRN) - - Die günstigsten und verlässlichsten Farb-3D-Drucker sind jetzt noch schneller

Dunleer, Irland (ots/PRNewswire) - Mcor Technologies Ltd,

Hersteller der einzigen Serie an

Desktop-3D-Drucker für Papier der Welt, gab heute bekannt, dass die Druckzeit bei den IRIS- und Matrix-Serien seiner 3D-Drucker um die Hälfte reduziert wurde. Damit kann fast doppelt so schnell gedruckt werden wie zuvor.

Der doppelte Geschwindigkeitsvorteil ist das Ergebnis weiterer Effizienz, die im Baumuster gewonnen wurde. Es handelt sich hierbei um die ersten Verbesserungen bei der Geschwindigkeit, die für die kommenden Monate geplant sind.

"Hier werden Spielregeln verändert", erklärte Connor Moore, Geschäftsführer von DGS 3D. "Die signifikante Verbesserung der Druckgeschwindigkeit, kombiniert mit den deutlichen Vorteilen hinsichtlich Kosten, Farbe, Haltbarkeit und Umweltfreundlichkeit, die Mcor bietet, macht es Service-Büros und anderen Unternehmen, die auf hohen Durchsatz angewiesen sind, um kontinuierlich eine große Anzahl von 3D-Modellen zu drucken, leicht, sich für die Mcor-3D-Drucker zu entscheiden. Diese Verbesserungen überwinden alle Hindernisse, die der Entscheidung für Mcor gegenüber einer anderen 3D-Vollfarbdrucktechnologie im Wege stehen könnten."

"Um öfter angewendet zu werden, müssen 3D-Drucker schneller, sicherer und leistungsfähiger, vielseitig, praktisch, erschwinglich und einfach zu bedienen sein", erklärte Dr. Conor MacCormack, Mitbegründer und CEO von Mcor Technologies. "Mit diesen Verbesserungen sind wir unserem Ziel, unsere Vision von leicht zugänglichen, professionellen 3D-Druckern umzusetzen, einen Schritt näher gekommen."

Informationen zu Mcor Technologies Ltd Mcor Technologies Ltd ist ein innovativer Hersteller der weltweit günstigsten und umweltfreundlichsten 3D-Farbdrucker. Dabei handelt es sich um die einzigen 3D-Drucker, die gewöhnliches Geschäftspapier als Ausgangsmaterial für die haltbaren, robusten und stabilen Modelle verwenden, die man auch anfassen kann. Mcor wurde 2004 mit einem Team talentierter Spezialisten für 3D-Druck, Software und CAD/CAM gegründet und verfolgt die Vision, 3D-Drucke für jedermann leichter zugänglich zu machen. Das Unternehmen ist international tätig und verfügt über Niederlassungen in Irland, dem Vereinigten Königreich und Amerika.



