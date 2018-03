Moser zu Korruptionswahrnehmungsindex: U-Ausschuss muss Minderheitsrecht werden

Grüne: Es braucht zudem mehr Kontrolle und weisungsfreie Justiz

Wien (OTS) - Im heute veröffentlichten "Korruptionswahrnehmungsindex" (CPI) von Transparency International verschlechterte sich Österreich in zwei Jahren von Platz 16 auf 26.

"ÖVP, FPÖ und SPÖ manövrierten durch ihre Korruptionsfälle und der teilweisen Blockade der Korruptionsbekämpfung Österreich auf den schändlichen 26. Platz. Politisches Ziel muss es nun sein, zu den skandinavischen Ländern aufzuschließen", sagt die Vorsitzende des parlamentarischen Rechnungshofausschusses und Rechnungshof-Sprecherin der Grünen, Gabriela Moser. "Die Einführung des Untersuchungs-Ausschusses als Minderheitsrecht, mehr Kontrolle und vor allem eine unabhängige Justiz, so wie es die Staatsanwälte gefordert haben, können Abhilfe schaffen. Aber nicht nur die Weisungsfreiheit der Justiz ist notwendig, sondern auch ein Ende der Berichtspflicht in den sogenannten 'clamorösen Fallen'. Wenn ein Staatsanwalt jeden Schritt, jedes Vorhaben in solchen Fällen dem Justizministerium berichten muss, führt das zu Verzögerungen und Einstellungen. Die seriellen Einstellungen von clamorösen Fällten seit der Nationalratswahl sind ein klares Indiz dafür. Dass bei hochgestellten, politischen oder öffentlichen Personen ein eigener Verfahrensablauf festgelegt ist, ist an sich schon ein Skandal, weil es eine Zweiklassenjustiz darstellt und dem Gleichheitsgrundsatz widerspricht."

Ein weiterer Punkt in der langen Liste der unerledigten Hausaufgaben der Regierung stellt das Lobbyistenregister dar. "Der Fall Strasser war ein klassisches Beispiel dafür, dass ein verpflichtendes EU-weites Lobbyisten-Register dringend notwendig ist." In Österreich gibt es dazu zwar ein neues Gesetz, das ist aber laut Ex-Rechnungshofpräsident Franz Fiedler von Transparency International nicht einmal das Papier wert, auf dem es steht. "Nur ein Bruchteil der Lobbyisten hat sich registriert. Von der Zielsetzung, Lobbying für BürgerInnen transparent zu machen, ist das Register weit entfernt. Das Lobbyistengesetz muss daher komplett überarbeitet werden", fordert Moser.

