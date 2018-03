FVA: Österreicher spenden 510 Millionen Euro 2013!

Fundraising Verband präsentiert Spendenaufkommen 2013 und Forderungen an eine neue Bundesregierung.

Wien (OTS) - Heute Vormittag präsentierte der Fundraising Verband Austria den Spendenbericht 2013. Dieses Jahr wird das Aufkommen voraussichtlich auf 510 Millionen Euro leicht steigen. Im Rahmen einer Pressekonferenz forderte der Fundraising Verband die kommende Bundesregierung auf, endlich international übliche Erleichterungen für gemeinnützige Stiftungen zu schaffen und die Spendenabsetzbarkeit auf Tierschutz, Kultur und Bildung zu erweitern.

Entgegen vieler Befürchtungen ist die Solidarität der Österreicher weiterhin ungebrochen. Nach der Steigerung des Spendenaufkommens von 490 Mio. Euro 2011 auf 500 Mio. Euro 2012 erwartet der Fundraising Verband in seinen Prognosen für 2013 abermals ein leichtes Wachstum auf 510 Millionen Euro - ein historischer Höchststand. "Auch wenn es enger in den Geldbörsen der Österreicher geworden ist, zeigen sie auch 2013 ihre Solidarität mit den Schwachen und spenden 510 Millionen Euro. Österreichs NGOs sagen DANKE!", zeigt sich Günther Lutschinger, Geschäftsführer des Fundraising Verbands, beeindruckt. Abzuwarten bleibt, wie sich die Sammlungen für die Philippinen auf das Gesamtaufkommen auswirken werden.

Philippinen: Österreicher spenden tatkräftig

Die Hilfsmaßnahmen der Organisationen für die Taifunopfer laufen auf Hochtouren. Die Österreicher unterstützen sie dabei tatkräftig. So wurden inzwischen über "Nachbar in Not" bereits 2 Millionen Euro gespendet. "Unsere Hilfe wird auf den Philippinen noch lange notwendig sein. Danke an die Österreicherinnen und Österreicher, die uns und damit die Menschen im Katastrophengebiet maßgeblich unterstützen!" erklärt Michael Opriesnig, Vorstandsvorsitzender von "Nachbar in Not" und stellvertretender Generalsekretär des Österreichischen Roten Kreuzes.

Spendenabsetzbarkeit wirkt

Zu dem positiven Gesamtergebnis haben einmal mehr die Rahmenbedingungen der steuerlichen Absetzbarkeit von Spenden beigetragen. Bereits 660.000 Österreicher nutzen die Absetzbarkeit und jeder vierte Spendeneuro wird in den Steuererklärungen angegeben. "Die steuerliche Absetzbarkeit von Spenden ist bei den Spendern angekommen und hat sich massiv auf das Spendenaufkommen der Organisationen ausgewirkt!", sind sich Opriesnig und Lutschinger hier einig. "Umso mehr ist die kommende Regierung gefordert, Spenden für Tierschutz, Kultur und Bildung ebenfalls zu begünstigen.", ergänzt Lutschinger.

Stiftungen: Hoffnung 1 Milliarde für gemeinnützigen Sektor

Ein weiteres Wachstum der Mittel für den gemeinnützigen Sektor könnte es geben, wenn Stiftungen in Österreich endlich gemeinnützig aktiv sein könnten. "Wären die gemeinnützigen Stiftungsausschüttungen in Österreich auf ähnlichem Niveau wie in Deutschland und der Schweiz, würden jährlich rund 1 Milliarde Euro in die Bereiche Bildung, Forschung, Kultur, Soziales und Entwicklungshilfe fließen.", weist Monica Culen, Geschäftsführerin von ROTE NASEN Clowndoctors International und Präsidentin des Fundraising Verbands Austria, daher auf die immensen Chancen hin und setzt damit ein klares Signal in Richtung einer neuen Regierung hier aktiv zu werden. "Die internationalen Partnerorganisationen von ROTE NASEN Clowndoctors profitieren neben den klassischen Spenden massiv aus Mitteln von Stiftungen. Wieso ist das noch immer nicht in Österreich möglich?", ergänzt Culen, die mit ihrer Organisation weltweit in elf Ländern aktiv sind.

Österreicher im internationalen Mittelfeld

Die Österreicher sind keine "Spendenweltmeister". Es spenden zwar im internationalen Vergleich sehr viele Menschen, die Spendenhöhe ist aber geringer. "Insgesamt ist aber erfreulich, dass bereits 6 von 10 Österreichern zu den Spendern zählen und die durchschnittliche Spende in den vergangenen Jahren gestiegen ist.", erklärt Bernhard Hofer, Geschäftsführer des Umfrageinstituts Public Opinion. Beim Spenden unterstützen die Österreicher am liebsten Kinder, Tiere und die Bekämpfung des Hungers. Die Sicherheit, dass die Spenden zweckgemäß ankommen, ist dabei das wichtigste Motiv, gefolgt von der Sympathie der Organisation.

