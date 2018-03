GdG-KMSfB-Kattnig: Keine Verbesserungen in Katar

Internationaler Gewerkschaftsbund zieht nach Lokalaugenschein verheerende Bilanz

Wien (OTS/ÖGB) - "Nach einem viertägigen Lokalaugenschein zieht der Internationale Gewerkschaftsbund eine verheerende Bilanz. Trotz aller Aufrufe und Proteste ist es bei der Vorbereitug der WM 2022 zu keinen Verbesserungen der Arbeitsbedingungen gekommen", erklärte heute, Dienstag, der Internationale Sekretär der GdG-KMSfB (Gewerkschaft der Gemeindebediensteten - Kunst, Medien, Sport, freie Berufe), Thomas Kattnig.++++

Nach derzeitigem Stand rechnen die Experten mit bis zu 4.000 Toten, bevor auch nur der erste Ball gespielt ist. Die Lebens- und Arbeitsbedingungen im Vorfeld der WM 2022 sind katastrophal", stellte Kattnig klar. Der aktuellen Fact Finding Mission gehörten unter anderen der Internationale Sekretär des ÖGB und der Vorsitzende der Fußballergewerkschaft VdF, Gernot Zirngast, an.

"Der Internationale Gewerkschaftsbund hat der Regierung von Katar Unterstützung bei der Verbesserung der Lage angeboten, anscheinend ist man aber nicht an Reformen interessiert", kritisierte Kattnig. Die vorwiegend aus dem Ausland stämmigen Arbeiter sind in Katar praktisch rechtlos und werden unter unmenschlichen Bedingungen ausgebeutet. "Die Machthaber in Katar haben klar gezeigt, dass sie an Verbesserungen nicht interessiert sind. Es ist daher hoch an der Zeit, die Entscheidung zu überdenken und die WM 2022 an ein Land zu vergeben, dass seine Stadien nicht mit dem Blut seiner Arbeiter baut", schloss Kattnig.

