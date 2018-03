Leichtfried/vida Salzburg: Stopp mit Verunsicherungspolitik des deutschen Verkehrsministers auf Kosten der Beschäftigten

Salzburger Flughafen wichtige Stütze des Salzburger und grenznahen Bayrischen Arbeitsmarktes

Wien (OTS/SK) - In der aktuellen Debatte rund um die vom deutschen Verkehrsminister Ramsauer geplante Anflug-Verordnung, die de facto das Aus für den Salzburger Flughafen bedeuten würde, stellt Kajetan Uriach, der betreuende vida-Landessekretär für die ArbeiterInnen am Flughafen Salzburg, klar: "Täglich gehen österreichische und deutsche ArbeitnehmerInnen am Flughafen Salzburg zur Arbeit, täglich heben österreichische wie deutsche Fluggäste am Flughafen Salzburg ab. Der Flughafen in Salzburg ist nicht nur ein wichtiger Wirtschaftsfaktor, er ist auch eine wichtige Stütze des Salzburger und grenznahen Bayrischen Arbeitsmarktes." Unterstützung erhält Kajetan Uriach bei seinem Einsatz für die ArbeiterInnen am Salzburger Flughafen auch von Europaparlamentarier und Verkehrsexperten Jörg Leichtfried. "Die Verordnung des deutschen Verkehrsministers Ramsauer, um seine Heimat Bayern vor Fluglärm zu schützen, ist ein erneuter Versuch, EU-Recht zu umgehen", betont der Delegationsleiter der SPÖ-EU-Abgeordneten. ****

Er verweist darauf, dass es Regelungen von Seiten der EU hinsichtlich der Betriebsbeschränkungen auf Flughäfen der Union aufgrund von Lärmbelästigungen gebe, er selbst zeichnete für den Bericht im Europäischen Parlament verantwortlich, der im November 2012 abgestimmt wurde. "Es ist in den EU-Rechtsvorschriften zum Fluglärm ganz klar definiert, dass man sich an das von der Internationalen Zivilluftfahrt-Organisation (ICAO) festgelegte Verfahren halten muss, wenn es darum geht, Belästigungen durch Fluglärm zu prüfen. Dieses Verfahren sieht einen genauen Ablauf vor, wie mit Lärmbelästigungen umzugehen ist. Ramsauer will mit seinen Plänen dies umgehen und negiert gemeinsame europäische Vorschriften", sagt Leichtfried.

Natürlich habe die Gesundheit der Menschen, die in Flughafennähe wohnen, oberste Priorität, hier schieße die CSU aber deutlich übers Ziel hinaus. "Ich bin zuversichtlich, dass eine Klage vor dem EuGH Erfolg haben würde und Österreich sollte diesen Weg - wenn notwendig - beschreiten. Es kann nicht hingenommen werden, dass die CSU auf dem Rücken hunderter Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer billigen Populismus betreibt", so der Europaparlamentarier. "Auch ein deutscher Verkehrsminister wird endlich erkennen müssen, dass er sich an Regeln der Europäischen Union zu halten hat", sind sich Jörg Leichtfried und Kajetan Uriach einig. (Schluss) bj/mp

Rückfragehinweis: Kajetan Uriach, vida Salzburg, Tel.: 0664 6145131, e-mail: kajetan.uriach @ vida.at, Sabine Weinberger, SPÖ-EU-Delegation, Tel.: 0043 1 40110 3612, e-mail: sabine.weinberger @ spoe.at

