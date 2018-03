EU-Obermayr: Plastiktragetasche durch biologisch abbaubare Tragetaschen ersetzen!

Gemeinde Weiz in der Steiermark als Vorbild!

Wien (OTS) - "Aus einer Schätzung der EU aus dem Jahr 2010 geht hervor, dass europaweit jährlich über 8 Mrd. Kunststoffsackerl weggeworfen werden. Diese Wegwerfmentalität zeitigt seit Jahrzehnten erhebliche Auswirkungen auf unsere Umwelt", so der freiheitliche EU-Abgeordnete Mag. Franz Obermayr anlässlich der geplanten Richtlinienänderung betreffend Verpackungen und Verpackungsabfälle in der EU.

"Die Gemeinde Weiz in der Steiermark macht vor, was für die ganze EU vorbildhaft sein könnte", so Obermayr weiter. "Hier wurden die Plastiksackerl aus dem Sortiment einiger Handelsketten verbannt und durch eine innovative Lösung ersetzt: Es werden biologisch abbaubare Sackerl angeboten, die ein Leben lang halten, denn die Rückgabe und der Austausch sind jederzeit möglich", erklärt der EU-Abgeordnete das Weizer Modell. Bei Rückgabe erhielten die Kunden ein Pfand zurück. "Dies wäre für die EU ein gangbarer Weg, um unsere natürlichen Ressourcen nachhaltig zu schonen", so Obermayr abschließend.

Rückfragen & Kontakt:

Freiheitlicher Parlamentsklub

Tel.: 01/ 40 110 - 7012

presse-parlamentsklub @ fpoe.at



http://www.fpoe-parlamentsklub.at

http://www.fpoe.at