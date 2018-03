NÖAAB-Sobotka zu PISA-Tests: Sparen wir uns den Irrsinn, geben wir das Geld sinnvoll aus

Ein motivierter Lehrer ist der wirksamste Faktor einer erfolgreichen Bildungspolitik

St. Pölten (OTS/nab) - "Nach über 10-Jahren PISA-Erfahrung wissen wir heute nicht mehr und nicht weniger als zuvor. Es wird doch niemand glauben, dass sich in 3 Jahren in Österreich so viel geändert hat. Einmal sind wir vorne, einmal sind wir hinten - klar ist nur, die Kosten von angeblich 1,6 Mio. Euro hätte man sinnvoller verwenden können. Sparen wir uns den Irrsinn und geben das Geld für moderne Schulausstattung aus", reagiert NÖAAB-Obmann LH-Stv. Wolfgang Sobotka auf die unterschiedlichen Interpretationen der PISA-Ergebnisse.

"Wenn wir unser Bildungssystem und damit das Bildungs- und Leistungsniveau unserer Kinder wirklich heben wollen, dann könnten wir zum Beispiel die Ergebnisse eines John Hattie zu Rate ziehen. Dann würden wir zum Schluss kommen, dass ein motivierter Lehrer der wirksamste Faktor einer erfolgreichen Bildungspolitik ist - Und zur Motivation der Lehrer hat die scheidende Bildungsministerin wirklich nichts beigetragen", so Sobotka.

"Auch zu einem weiteren Grundfaktor in der Bildung kann der PISA-Test keine Aussage treffen, nämlich zur Frage, wie gut sind junge Menschen gerüstet, um am Arbeitsmarkt Fuß zu fassen. Fleiß, Fertigkeiten, Umgangston - all das sind Schlüsselfaktoren, die der Arbeitsmarkt bewertet. Die Tatsache, dass die Jugendarbeitslosigkeit in Österreich ausgesprochen niedrig ist zeigt, dass unser Bildungssystem in jedem Fall besser ist als sein Ruf bzw. die Auswertung des PISA-Tests", betont der NÖAAB-Obmann.

