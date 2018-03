Top - Ergebnis der Austro Agrar Tulln 2013

56.151 Besucher auf Österreichs Leitmesse für Landtechnik!

Tulln (OTS) - Österreichs erfolgreichste Landtechnik Fachmesse -Austro Agrar Tulln endet mit 56.151 Besucher und einer Steigerung von 9,6 Prozent gegenüber 2011

Eröffnung durch LR Dr. Stephan Pernkopf, Agrar LR aus OÖ Max Hiegelsberger, Abg. zum NR Ing. Hermann Schultes und Bgm. Mag. Peter Eisenschenk

310 Aussteller bestätigen den Status der Austro Agrar Tulln als wichtigste Fachmesse für Österreich

Das Konzept der Ausrichtung als reine Fachmesse nach der Agritechnica Hannover mit verschiedenen Kompetenzzentren wurde seitens Aussteller und Besucher einstimmig gelobt

Daten und Fakten: 310 Fachaussteller, Hersteller und Generalimporteure, waren auf insgesamt 45.500 m2 Ausstellungsfläche in 18 Hallen vertreten

Positive Stimmung bei den Messebesuchern

Aussteller bestätigen die hohe Qualität der Fachbesucher aus ganz Österreich und berichten über viele Geschäftsabschlüsse auf der Austro Agrar Tulln

Austro Agrar Tulln - die "Agritechnica in rot-weiß-rot"

Die Austro Agrar Tulln, die Leitmesse für Landtechnik in Österreich, zeigt alle 2 Jahre landtechnische Neuerungen und Innovationen der weltweit wichtigsten Hersteller exklusiv in Österreich. Gleich nach der Agritechnica in Hannover wurden die landtechnischen Neuheiten erstmals & exklusiv auf der Austro Agrar Tulln präsentiert. Einmal mehr bestätigte sich der Ruf der Austro Agrar Tulln als Agritechnica in "rot-weiß-rot". Auf insgesamt 45.500 m2 in 18 vollklimatisierten Messehallen zeigten rund 310 Aussteller, "Hersteller und Generalimporteure" die aktuellen Trends & Neuheiten zu den Themen: Landtechnik, Stalltechnik, Holz + Energie, Wein,-Obstbau und Kellereitechnik sowie Saatgut und Dünger.

Erfolgreiche Besuchersteigerung durch vergrößertes Messegelände

Noch nie hat es an einem Ort ein größeres Messeangebot aus den verschiedensten Bereichen der Landtechnik in Österreich gegeben. Nicht nur die Verweildauer der Besucher hat sich durch das vergrößerte Messegelände gesteigert, sondern auch die Anzahl der Fachbesucher u.a. durch organisierte Händlerreisen aus ganz Österreich. Positive Rückmeldungen und Bestnoten gab es seitens der Besucher betreffend der Angebotsbreite und -tiefe der Ausstellungsgüter in den einzelnen Fachbereichen.

Festigung der Austro Agrar Tulln als Leitmesse für Österreich und CEE

2013 hat sich die internationale Bedeutung der Austro Agrar in Tulln mehr als bestätigt. Zahlreiche Busse aus Ungarn, Tschechien, Slowakei, Polen und sogar aus Weißrussland bewiesen die Wichtigkeit und Kompetenz als Leitmesse für Österreich und CEE.

Fazit: "Beste und größte Messe in Österreich und CEE im Bereich Landtechnik"

Mag. Wolfgang Strasser, Geschäftsführer der Messe Tulln: "Das reine Fachmesse Konzept mit eigenen Kompetenzzentren ohne Volksfesttrubel wurde sehr gut angenommen. Dadurch hat sich die Austro Agrar Tulln wieder einen Schritt weiter entwickelt und wurde als führende Leitmesse für Österreich und CEE bestätigt." "Das Interesse an der Austro Agrar Tulln ist ungebrochen, die Technik macht riesengroße Fortschritte und das technikaffine Messepublikum informiert sich über die neuesten Trends", resümiert Ing. Franz Lasser, Prokurist der Messe Tulln. Auch von Ausstellerseite wurde der Erfolg der Messe vielfach bestätigt, man sprach von einer äußerst erfolgreichen Veranstaltung.

Die nächste Austro Agrar Tulln findet von Mittwoch, 25. November bis Samstag, 28. November 2015 statt.

Nächste Austro Agrar Tulln 2015 Datum: 25.-28.11.2015 jeweils 09:00-18:00 Uhr Ort: Messe Tulln www.messe-tulln.at Messegelände , 3430 Tulln an der Donau

