Mag. Cornelia Vospernik moderiert ab 8. Jänner das "Weltjournal"

Wien (OTS) - Mag. Cornelia Vospernik wird ab 8. Jänner 2014 das ORF-TV-Auslandsmagazin "Weltjournal" präsentieren. Die langjährige ORF-Korrespondentin und Außenpolitik-Redakteurin wird weiterhin als Moderatorin der Ö1-Journale tätig sein.

ORF-Fernsehdirektorin Mag. Kathrin Zechner: "Cornelia Vospernik ist eine der Top-Frauen im ORF, eine Vollblutjournalistin und sie steht als frühere Asien- und Osteuropa-Korrespondentin für jenen offenen, kritischen und mutigen Blick in die Welt, wie er im 'Weltjournal' jeden Mittwoch von einem engagierten Team gestaltet wird. Im kommenden Europawahljahr 2014 liegt der Schwerpunkt der Berichterstattung auch im 'Weltjournal' sowie im neuen 'WELTjournal +' natürlich auf der Europäischen Union: Was hat sie uns 20 Jahre nach dem Beitritt an Veränderungen gebracht. Ich freue mich, dass Cornelia Vospernik kompetent und authentisch den Blick der Zuseherinnen und Zuseher für Fakten, Herausforderungen, Veränderungen und Chancen schärfen wird."

ORF-TV-Magazin-Chefredakteurin Mag. Waltraud Langer: "Cornelia Vospernik ist für mich die Idealbesetzung als Moderatorin für die Marke 'Weltjournal': Sie ist eine großartige Moderatorin und Journalistin, sie steht für Weltoffenheit, Kompetenz, Erfahrung."

Mag. Cornelia Vospernik: "Ich freue mich sehr, dass ich im ORF nicht nur die Chance bekommen habe, die Ö1-Hörfunk-Journale zu moderieren, was ich seit wenigen Monaten mit viel Begeisterung mache, sondern künftig auch jenes Fernseh-Journal präsentieren darf, das mir als ehemaliger Korrespondentin und Außenpolitik-Redakteurin besonders am Herzen liegt: Das 'Weltjournal' ist ein wunderbares außenpolitisches TV-Format, das ich nicht nur schon einmal moderiert habe, sondern für das ich als Korrespondentin auch besonders gerne gearbeitet habe. Es bietet die Weite und Tiefe, für die in der aktuellen Berichterstattung oft der Raum fehlt, und es bietet Gelegenheit, den Blick auf jene Geschichten zu werfen, die die großen globalen Zusammenhänge erst verständlich machen. Das 'Weltjournal' ist für unsere Korrespondentinnen und Korrespondenten die Königsdisziplin der Fernseharbeit, und es wird mir eine Ehre sein, die Früchte dieser Arbeit präsentieren zu dürfen."

Cornelia Vospernik, 1969 in Villach geboren, wuchs zweisprachig (Deutsch/Slowenisch) auf und besuchte das Bundesgymnasium für Slowenen in Klagenfurt. Bereits mit 15 Jahren begann Vospernik ihre ORF-Karriere in der slowenischen Abteilung des ORF-Landesstudios Kärnten. Nach ihrer Matura an der internationalen Schule in Duino bei Triest begann Vospernik in Graz ein Dolmetschstudium für Slowenisch und Italienisch, das sie 1994 mit dem Magister abschloss. Während der gesamten Studienzeit arbeitete sie immer wieder für den ORF. Als Redakteurin des Aktuellen Dienstes im ORF-Landesstudio Kärnten wechselte Vospernik 1996 in die Redaktion der "Zeit im Bild" nach Wien. Seit 1999 moderierte sie auch die Spät-"ZiB". Ihren Beruf als Dolmetscherin hat Cornelia Vospernik nie aus den Augen verloren und nebenbei als Dolmetscherin, Übersetzerin und Lehrbeauftragte an der Universität Graz gearbeitet. Ab Jänner 2000 war Cornelia Vospernik als Auslandskorrespondentin in London, wo sie zwei Jahre das ORF-Korrespondentenbüro leitete. Danach war sie Redakteurin der ORF-TV-Hauptabteilung Information und zeitweise als Moderatorin von "ZiB"-Sendungen bzw. des "Weltjournals" zu sehen. Von 2007 bis Ende 2010 leitete sie höchst erfolgreich das ORF-Büro in Peking. Nach ihrer Rückkehr nach Wien war sie für die Information von ORF eins verantwortlich. Im Dezember 2012 wurde sie zur Leiterin des neuen Büros Nordosteuropa bestellt, seit Sommer 2013 ist sie Teil des Moderatorinnen-/Moderatoren-Teams der Ö1-Journale.

