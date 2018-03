VHS Wien: Adventprogramm zum Jahresausklang

Musik, Astronomie, Kulinarik, Theater, Kunst und Sprachen

Wien (OTS) - Im Dezember hat die VHS Wien ein spezielles Angebot für Kreative und Wissbegierige parat. Für eine bildungsreiche Einstimmung auf die Feiertage gibt es zahlreiche Veranstaltungen und Kurse passend zum Jahresausklang. Vom Schmuckworkshop, den Back- und Kochkursen für das Festtagsmenü, astronomischen Betrachtungen zum Stern von Betlehem sowie Theateraufführungen ist für alle Interessen etwas dabei. Als besonderes Weihnachtsgeschenk gibt es auf der Webseite der VHS während der gesamten Adventzeit täglich Bildungspreise zu gewinnen.

Astronomischer Jahresausklang

Ein Besuch in den Sternwarten oder im Planetarium Wien bietet weihnachtliches Astronomieprogramm: Ein vergnüglich-philosophisches Kopfkino-Erlebnis bei einer Lesung unter den Sternen vom polnischen Philosoph und Science-Fiction Autor Stanislav Lem, eine Reise durch die Weihnachtsnacht oder Einblicke von den naturwissenschaftlichen Adventkalender mit Werner Gruber erwartet BesucherInnen im Planetarium Wien (2., Oswald Thomas Platz). In der Kuffner Sternwarte (16., Johann-Staud-Straße 10) gibt es eine Aktionsführung zum Thema Weihnachtsstern und Morgenland und in der Urania Sternwarte (1., Uraniastraße 1) wird die Geschichte vom Stern der Weisen aus der Sicht der Astronomie erklärt. Einen speziellen Jahresausklang bietet die Urania Sternwarte mit einer astronomischen Jahresvorschau, Teleskopbeobachtungen und Silvesterfeier auf der Dachterrasse.

Täglich gewinnen und Bildung schenken

Von 1. bis 24. Dezember gibt es auf www.vhs.at den VHS Adventkalender. Jeden Tag können die TeilnehmerInnen ein Fenster öffnen, eine Gewinnfrage beantworten und gewinnen. Die Preise sind neben Bildungsgutscheinen und Vortragskarten auch Freikarten für Planetariumsshows sowie Gratisplätze in Sprach-, Koch- oder Bewegungskursen. Doch die VHS hat nicht nur ein interessantes Rahmenprogramm, sondern auch kluge Geschenkideen: Überraschen Sie dieses Jahr Ihre Lieben mit Bildungsgutscheinen der VHS Wien. Sie sind für alle der jährlich rund 16.000 Kurse einlösbar. VHS Bildungsgutscheine sind im Wert von 10 Euro, 50 Euro und 100 Euro an allen VHS-Standorten erhältlich. Wer spezielle Talente seiner Lieben fördern möchte, sollte die neue VHS Kunstkarte für Erwachsene oder Kinder schenken. Ausgewählte Kurzkurse aus den Bereichen Fotografie, Druckgrafik, Malerei und Zeichnung, Mode, Keramik und Kunsthandwerk lassen genügend Raum für individuelles Experimentieren, Schnuppern und Ausprobieren von Techniken.

Alle Informationen zu den Adventangeboten, den Bildungsgutscheinen sowie der VHS Kunstkarte gibt es am VHS-Bildungstelefon unter 01/893 00 83 sowie auf www.vhs.at.

Rückfragen & Kontakt:

Mag.a Daniela Lehenbauer

Mediensprecherin VHS Wien

Tel.: 01/89 174-100352

Mobil: 0650/820 86 55

Mail: daniela.lehenbauer @ vhs.at