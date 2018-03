Nikolauszug 2013: Samariterbund bringt Kinderaugen zum Strahlen

Wien (OTS) - Der Samariterbund lud auch heuer wieder Kinder mit besonderen Bedürfnissen und aus schwierigen sozialen Verhältnissen zu einem unvergesslichen Adventwochenende ein. Die Sternfahrt ging diesmal nach Villach und wurde für rund 600 Kinder aus ganz Österreich aller Altersstufen zu einem unbeschwerten Reiseerlebnis in der Vorweihnachtszeit. Die Dritte Präsidentin des Wiener Landtages Marianne Klicka, der Präsident des Arbeiter-Samariter-Bundes Österreich Franz Schnabl, der geschäftsführende Vizepräsident NR Otto Pendl, Vizepräsident Ing. Alexander Prischl sowie ASBÖ Bundessekretär Reinhard Hundsmüller verabschiedeten die Kinder vergangenen Freitag am Wiener Westbahnhof. "Kinder glücklich machen und sie unbeschwert heranwachsen sehen, ist die Aufgabe von uns Erwachsenen. Kinder sind unsere Zukunft und haben unsere volle Unterstützung verdient. Das gegenseitige Verständnis, zwischenmenschliche Kontakte, die Förderung des Selbstwertes und die Stärkung des Vertrauens in die eigenen sozialen Fähigkeiten soll uns alle durch das Leben begleiten und damit zu einem Miteinander und der Solidarität zwischen den Generationen beitragen" so Klicka bei der Verabschiedung des Nikolauszuges.

Samariterbund setzt deutliches Zeichen für Kinder in Not

Bereits zum 14. Mal starteten Kinder aus ganz Österreich mit dem Nikolauszug, um unbeschwert und frei von Sorgen und Angst gemeinsam Zeit verbringen zu können. Unterstützt und begleitet von der Samariterjugend können die oft traumatisierten Kinder für kurze Zeit den Alltag vergessen und einfach nur Kind sein. Klicka betonte wie wichtig solche Projekte seien und der Arbeiter-Samariter-Bund damit ein wichtiges Zeichen für Menschen in Not fördert. Sie betonte auch, dass gerade in der Weihnachtszeit nicht darauf vergessen werden sollte, wie viele Kinder spezielle Unterstützung und Aufmerksamkeit benötigen und wie wichtig es sei, Kind sein zu können. Die strahlenden Kinderaugen bekräftigten ihre Worte.

Informationen: www.samariterbund.net

o Pressebild: www.wien.gv.at/gallery2/rk/run.php?g2_itemId=27346

Rückfragen & Kontakt:

Büro der Dritten Landtagspräsidentin Marianne Klicka

Telefon: 01 4000-81126