Photovoltaikaktion bringt bis zu 300.000 EUR für Gemeinden und Schulen

Wien (OTS) - Durch die PV-Initiative der Energieplattform NÖ-SÜD/Schneebergland werden 1.500 EUR für PV-Gutscheine für 1500 Dächer österreichweit vergeben. Ansuchen um diese Gutscheine können Privatpersonen, Firmen und Gemeinden.

Durch diese größte österreichweite Sammelbestellung können einerseits PV-Anlagen sehr kostengünstig errichtet werden, andererseits hilft man mit, die Treibhausgase zu reduzieren. So spart man mit einer 5kWp-Anlage innerhalb von 25 Jahren ca. 57.000kg CO2 ein.

Pro Anlage werden außerdem zwei Bereiche mit je 100 EUR unterstützt, nämlich

1. Die Ausbildung der Jugend an den Höheren technischen Lehranstalten (HTLs) im Bereich Energie-Umwelt-Nachhaltigkeit (EUN). Dieses Sponsoring bezieht sich ausschließlich auf die Anschaffung modernster technischer Geräte und Ausrüstung. Damit sollen die HTLs zu Photovoltaik-Kompetenzzentren ausgebaut werden. Das erste dieser Zentren wird an der HTL Wiener Neustadt errichtet und beim Energietag am 3. April eröffnet.

2. Die Gemeinden für Unterrichtsmittel Ihrer Schulen im Bereich Energie-Umwelt-Nachhaltigkeit. Damit soll bereits in den Grundschulen das Auseinandersetzen mit wichtigen Energiethemen verstärkt werden.

Bei geplanten 1.500 Anlagen sind das jeweils 150.000 EUR für die HTLs und weitere 150.000 EUR für die Gemeinden.

Nähere Informationen findet man unter www.energieplattform.org .

Rückfragen & Kontakt:

Prof. Dipl.-Ing. Gerald Stickler

Prof. Dipl.-Ing. Dr.techn. Karl Filz

Energieplattform NÖ-SÜD/Schneebergland, HTL Wiener Neustadt

Email: energy @ htlwrn.ac.at

Tel.: 0676 513 4568