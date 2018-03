Simmering: Advent-Kunstmarkt im Schloss Neugebäude

Wien (OTS) - Wie in den Vorjahren veranstaltet der "Kulturverein Simmering" auch heuer einen großen "Advent-Kunsthandwerksmarkt" im Schloss Neugebäude (11., Otmar Brix-Gasse 1). Weihnachtliche Präsente für jeden Geschmack (Bilder, Keramiken, Schnitzereien, Schmuck, Dekorationen, Kerzen, Gaumenfreuden, etc.) werden von Donnerstag, 5. Dezember, bis Sonntag, 8. Dezember, zu moderaten Preisen verkauft. An allen Tagen wird ein buntes Musik-Programm geboten. Von der Bläser-Gruppe bis zum Evergreen-Duo reicht die lange Liste der mitwirkenden Künstler. Die Bezirksvorsteherin des 11. Bezirkes, Renate Angerer, eröffnet den stimmungsvollen vorweihnachtlichen Markt am Donnerstag, 5. Dezember, um 16.00 Uhr. Offen ist der Markt im Schloss am Donnerstag und Freitag von 14.00 bis 20.00 Uhr, am Samstag von 10.00 bis 21.00 Uhr und am Sonntag von 10.00 bis 20.00 Uhr. Der Eintritt ist kostenlos. Informationen per E-Mail: kvs @ kv-elf.com.

Weihnachtliche "ABBA-Show" und Krampus-Rummel am Samstag

Einer der Höhepunkte des abwechslungsreichen Programms auf der Bühne im Renaissanceschloss ist die melodische "Weihnachtsshow" am Samstag, 7. Dezember: Beliebte Sänger gestalten ab 17.30 Uhr eine Hommage an die Gruppe "ABBA" und bringen anrührende Weisen im Zeichen des Christfestes zu Gehör. Weniger beschaulich geht es an diesem Tag von 19.00 bis 21.00 Uhr beim "Großen Krampus-Rummel" zu. Die "Katscher Krampusse" drohen allen Zeitgenossen mit schlechtem Gewissen mit der Rute und verschonen die Braven.

Am Donnerstag, 5. Dezember, unterhalten Beate Sunny ("Boogie & Blues"), eine Bläser-Formation der Polizei und weitere Musiker die Markt-Besucher. Für Freitag, 6. Dezember, haben sich unter anderem die Sänger Chris B. und Wolfgang Beer (alias "Der Mann mit den 1.000 Stimmen") angesagt. Beim Bühnen-Programm am Samstag machen die Entertainer "Memory Music", die Kinder-Animateure "KIGRU" (mit der süßen "Lebkuchen-Show") und andere Akteure mit. Am Sonntag treten zum Beispiel das Duo "Calvados", das Bläser-Quartett "Don Bosco" und ein Damen-Chor aus Russland auf. Genaue Angaben sind im Internet nachzulesen: www.schlossneugebaeude.at.

