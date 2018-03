Margareten: Der Maler Kress und die "Kunst am Bau"

Sonder-Ausstellung im Bezirksmuseum 5: 5.12. bis 19.12.

Wien (OTS) - In der Reihe "Menschen aus Margareten" präsentiert das Bezirksmuseum Margareten (5., Schönbrunner Straße 54) eine Sonder-Ausstellung, in der das einstige Wirken von Carl Kress gewürdigt wird. Kress war "Oberinspektor des Stadtbauamtes der Gemeinde Wien" und widmete sich der künstlerischen Ausstattung von Wohnbauten. Der 1877 in Margareten geborene Carl Kress hat sich als Förderer der "Kunst am Bau" verdient gemacht und galt selber als beachtenswerter Maler und Graphiker. Eröffnet wird die Sonder-Ausstellung am Donnerstag, 5. Dezember, seitens der Bezirksvorsteherin von Margareten, Susanne Schaefer-Wiery. Der Eröffnungsabend fängt um 19.00 Uhr an und ist frei zugänglich. Die Schau läuft bis Donnerstag, 19. Dezember. Zu sehen ist der Rückblick auf das Leben und Schaffen von Carl Kress jeweils am Mittwoch und Donnerstag von 16.00 bis 19.00 Uhr. Der Eintritt ist kostenlos. Auskünfte per E-Mail: bm1050 @ bezirksmuseum.at.

Carl Kress ist als Freund, Entdecker und Unterstützer vieler Künstler in Erinnerung. "Kunst am Bau" war für die Kreativen eine Verdienstmöglichkeit und zugleich die Chance, mit ihren Arbeiten im öffentlichen Raum präsent zu sein. Den Maler und Zeichner Kress plagte kein Geltungsdrang und er konzentrierte sich auf Bildermotive aus dem Berufs- und Wohnumfeld. Von der Familie, Arbeitskollegen und Künstlern bis zu Selbstporträts und Straßenszenen reicht sein Oeuvre. Der ehrenamtlich tätige Museumsleiter, Heinrich Spitznagl, begrüßt die Teilnehmer an der Eröffnungsveranstaltung. Ein Vertreter der Kulturabteilung der Stadt Wien spricht einführende Worte. Mehr Informationen im Internet: www.bezirksmuseum.at. (Schluss) enz

