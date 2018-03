Vorhaben zu den Europawahlen

"Ja, ich will weitermachen!" - Angelika Werthmanns klare Positionierung hinsichtlich der kommenden Wahlen

Brüssel (OTS) - Angelika Werthmann, derzeit gewählte Europaparlamentarierin und einzige österreichische Vertreterin bei der liberalen ALDE-Fraktion, bestätigt ihre Ambitionen für eine neue Legislaturperiode im Europaparlament.

"Es steht für mich außer Frage, dass ich mit meiner Wahl ins Europaparlament 2009 eine Verpflichtung gegenüber den Bürgerinnen und Bürgern eingegangen bin. Wir haben in den vergangenen viereinhalb Jahren hart für verschiedene österreichische und gesamteuropäische Anliegen gearbeitet, das sind Erfahrungen und tiefe Einblicke in den Arbeitsalltag, die ich in einer weiteren Legislaturperiode zum Wohl der Bürgerinnen und Bürger selbstverständlich wieder einsetzen will und werde", bestätigt MdEP Angelika Werthmann.

Das 'Liberale Forum', mit dem bereits im Laufe des vergangenen Jahres Gespräche über diese Option geführt wurden, hat sich in den letzten Monaten zunehmend verhalten gezeigt. Es hat hinsichtlich des Beitritts von MdEP Werthmann zur ALDE-Fraktion eine Vereinbarung über bestimmte künftige Vorgehensweisen gegeben, ein Punkt daraus war dessen Zusicherung für die Spitzenkandidatur Werthmanns bei den Europawahlen. "Ich empfinde es als äußerst bedauerlich, dass diese Partei für diese Kandidatur offenbar nicht mehr auf meine Erfahrungen zurückgreifen will, ich betrachte die Gespräche weitgehend als gescheitert", beschreibt MdEP A. Werthmann ihre Erfahrungen. "Ob ich mich angesichts der neuesten Medienmeldungen über die Pläne der Parteichefin einer 'offenen Vorwahl' bei der neuen Plattform stellen werde, wird sich demnächst zeigen. Unangenehme Erinnerungen an Vorgänge im Jahre 2009 in einem ähnlich anmutenden Fall kann ich an dieser Stelle bedauerlicherweise nicht verleugnen. Ich beabsichtige aber durchaus, meiner Verantwortung gerecht zu werden."

MdEP Werthmann hat ihre Arbeit in den letzten Jahren unter der Voraussetzung "Europa" verstanden und gestaltet. Themen wie beispielsweise das Budget, Bildung, die Bedürfnisse der Generationen 55+ aber auch Schicksale um zum Beispiel schwere Krankheiten oder Fragen rund um das Thema Energie sind auf gesamteuropäischer aber auch österreichischer Ebene in diese Arbeit eingegangen. "Das für mich jedoch gewichtigste Argument dafür, warum ich wieder antrete, ist, dass ich all jene Bürgerinnen und Bürger, die sich auf meine Unterstützung verlassen, nicht enttäuschen will. Unter anderem in meiner Heimat, im Salzburger Land, werden viele Dinge nicht mit der Wahl abgeschlossen sein, eine Klärung der Causa Tauerngasleitung und eine vor allem für die Anrainer der 380 kV-Leitung akzeptable Lösung in diesem Fall werden sich nicht mit dem Ende der Legislaturperiode erledigen lassen."

Diese Arbeit, die viel im Hintergrund des Parlaments und nicht im Lichte der Öffentlichkeit stattgefunden hat, hat dazu geführt, das MdEP Werthmann nicht im vornehmlichen Fokus der Öffentlichkeit steht, wie es bei anderen Europa-Abgeordneten der Fall ist. "Aber ich weiß, was mein Team und ich geleistet haben. Die guten Ergebnisse können auf www.votewatch.eu und im www.mepranking.eu oder auch auf anderen unabhängigen Plattformen wie www.nea-agora.at nachgelesen werden und ich bereue es nicht, meine Arbeit so gestaltet zu haben. Ich konnte damit europäischen aber auch speziell österreichischen Bürgerinnen und Bürgern helfen - das ist es, was ich unter der Aufgabe einer Europa-Abgeordneten verstehe", bemerkt Angelika Werthmann abschließend.

