UNIQA Bosnien und Herzegowina nach wie vor auf Wachstumskurs

Wien (OTS) -

Prämien in drei Quartalen um 15,2 Prozent gesteigert und zweithöchste Wachstumsrate erzielt

Mit Platz zwei Marktanteil auf 12,2 Prozent ausgebaut

UNIQA Osiguranje d. d. Sarajevo hat im 3.Quartal 2013 mit einem Prämienplus von 15,2 Prozent das Prämienvolumen auf 35,6 Millionen BAM / 18,2 Millionen Euro (1-9 / 2012: 30,9 Millionen BAM / 15,8 Millionen Euro) gesteigert. Damit erzielte die Gesellschaft die zweithöchste Prämienwachstumsrate unter den 12 Versicherungsunternehmen in Bosnien und Herzegowina ("FBiH")* und sicherte sich den zweiten Marktrang.

Im Bereich Nicht-Leben, der den Versicherungsmarkt in der bosnischen Föderation mit fast 80 Prozent dominiert, ist das Prämienvolumen von UNIQA im 3.Quartal 2013 um 7,2 Prozent auf 18,7 Millionen BAM / 9,5 Millionen Euro (1-9 / 2012: 17,5 Millionen BAM / 8,9 Millionen Euro) gewachsen, während der Markt nur um 2,7 Prozent zugelegt hat. Aktuell hält die Gesellschaft in diesem Bereich einen Marktanteil von 8,1 Prozent und belegt den sechsten Platz.

Die stärksten Zuwachsraten verzeichnete UNIQA in der Lebensversicherung, wo die Prämien um 25,6 Prozent auf rund 16,9 Millionen BAM / 8,6 Millionen Euro (1-9 / 2012: 13,4 Millionen BAM / 6,9 Millionen Euro) gesteigert wurden. Die Gesellschaft konnte ihren Marktanteil nochmals um 2,8 Prozentpunkte ausbauen und diesen auf 27,8 Prozent steigern. Das Branchenwachstum lag in diesem Bereich bei 12,8 Prozent.

UNIQA ist in Bosnien und Herzegowina neben den zwei Regionaldirektionen in Sarajevo und Tuzla mit 39 Niederlassungen landesweit vertreten. Rund 230 Mitarbeiter betreuen mehr als 115.000 Kunden.

*In Bosnien und Herzegowina gibt es zwei Versicherungsmärkte, einen für die bosnische Föderation (FbiH) und einen weiteren Versicherungsmarkt für die Republica Srpska (RS). UNIQA hat in der bosnischen Föderation eine Versicherungsgesellschaft und vertreibt im Rahmen des freien Dienstleistungsverkehrs auch Produkte in die RS. Die folgenden Informationen beziehen sich ausschließlich auf den bosnischen Versicherungsmarkt.

Bosnien und Herzegowinas (FBiH) Versicherungswirtschaft in Zahlen Der Versicherungsmarkt der bosnischen Föderation ist nicht sonderlich fragmentiert. Die zehn größten Versicherer haben gemeinsam einen Marktanteil von rund 95 Prozent. Das gesamte Prämienvolumen lag 2012 bei 365,4 Millionen BAM (rund 186,8 Millionen Euro). Insgesamt entspricht das 2,2 Prozent des Bruttoinlandprodukts der Föderation. In Österreich lag dieser Wert bei 5,3 Prozent. Die 2,3 Millionen Einwohner der Föderation gaben 2012 pro Kopf rund 81 Euro für Versicherungen aus. Zum Vergleich: In Österreich gaben die Menschen rund 1.930 Euro im gleichen Zeitraum aus.

UNIQA

Die UNIQA Group ist eine der führenden Versicherungsgruppen in ihren Kernmärkten Österreich und Zentral- und Osteuropa (CEE). 22.000 Mitarbeiter und exklusive Vertriebspartner betreuen in 19 Ländern rund 9,2 Millionen Kunden. In Österreich ist UNIQA mit einem Marktanteil von rund 22 Prozent der zweitgrößte Versicherungskonzern. In der Wachstumsregion CEE ist UNIQA in 15 Märkten zu Hause:

Albanien, Bosnien und Herzegowina, Bulgarien, Kosovo, Kroatien, Mazedonien, Montenegro, Polen, Bosnien und Herzegowina, Russland, Serbien, Slowakei, Tschechische Republik, Ukraine und Ungarn. Darüber hinaus zählen auch Versicherungen in Italien, der Schweiz und Liechtenstein zur UNIQA Group.

Rückfragen & Kontakt:

UNIQA Insurance Group AG

Türkan Köksal

Tel.: +43 (01) 211 75 - 3383

E-Mail: tuerkan.koeksal @ uniqa.at



Untere Donaustr. 21

A-1029 Vienna, Austria

http://www.uniqagroup.com