ANDREA BOCELLI am 08.11.2014 in der Wiener Stadthalle!

Wien (OTS) - Andrea Bocelli erstmals in Österreich, mit einem exklusiven Live Konzert, fulminantem Orchester und einem Chor der Extraklasse. Ein mehrstündiges, musikalisches Erlebnis der Spitzenklasse, welches man sich nicht entgehen lassen sollte.

Der berühmte italienische Tenor, Liedschreiber und Produzent wird am 08. November 2014 das Publikum mit seiner einzigartigen Stimme in der Wiener Stadthalle begeistern. Die berühmte Sängerin Celine Dion erklärte: "Wenn Gott eine Stimme hätte, wäre es die Stimme von Andrea Bocelli". Ob sie Recht hat oder nicht, kann man beim Konzert des blinden Superstars selbst beurteilen. Andrea Bocelli gilt als einer der meist gefragtesten klassischen Sänger auf dem Tonträgermarkt: Mit mehr als 80 Millionen verkauften Alben weltweit ist Andrea Bocelli der erfolgreichste klassische Solokünstler aller Zeiten. Endlich ist es soweit - Andrea Bocelli kommt nach Wien und wird tausenden Besuchern den Atem rauben! Andrea Bocelli berührt die Menschen auf eine ganz wundervolle Art und Weise und somit darf man sich bereits jetzt schon auf einen unvergesslichen, aufregenden Konzertabend freuen! Zunächst sang Bocelli hauptsächlich Pop wie in den Alben Bocell (1995) und Romanza (1997). Ab den späten 1990er-Jahren veröffentlichte er auch Alben mit klassischem Schwerpunkt, beispielsweise in Alben wie Aria - The Opera Album im Jahre 1998 und Verdi von 2001, in denen er Arien aus Opern sang, die er später auch aufnahm. Zu dieser Zeit bereiste er erstmals die Vereinigten Staaten, wo ihm hohe Platzierungen seiner Alben in den Billboard Charts gelangen. ACHTUNG! Alle Konzertkartenbesitzer können am Konzerttag KOSTENLOS mit den öffentlichen Verkehrsmitteln zum Veranstaltungsort an- und abreisen! 2 Stunden vor Konzertbeginn sowie 6 Stunden lang nach Konzertbeginn!

Weitere Infos findet man auf: www.schwarzlsee.at und www.facebook.com/schwarzlsee.

Um Live dabei sein zu können, sollte man sich schnell ein Ticket zur gewünschten Kategorie bei www.oeticket.com, www.wien-ticket.at, www.stadthalle.com oder in allen Raiffeisen Filialen sichern!

