Huawei unterstützt ZON OPTIMUS bei der Enthüllung von LTE-Multi-Service-Access-Lösung für Unternehmensanwender

Lissabon, Portugal (ots/PRNewswire) - Huawei, ein global führender Anbieter von Lösungen im Bereich Informations- und Kommunikationstechnik (ICT), gab heute bekannt, dass er ZON OPTIMUS, eine der zwei wichtigsten Telefongesellschaften in Portugal, bei der Veröffentlichung einer LTE-Multi-Service-Access-Lösung für Unternehmensanwender unterstützen wird. ZON OPTIMUS wird die Huawei AR G3 Enterprise LTE Solution zum Testen und Einrichten seiner LTE-Dienste nutzen, die Unternehmen Verbindungsservice von hoher Qualität bieten werden.

Mit der zunehmenden Beliebtheit mobiler Breitband- (MBB)-Dienste erwarten kleine und mittelgroße Betriebe (SMEs), überall und jederzeit kommunizieren zu können. In Reaktion darauf haben die Telefongesellschaften nach Bereichen gesucht, in denen sie ihr Dienstleistungsangebot verbessern können. Huawei hat sich mit ZON OPTIMUS zusammengetan, um ein landesweites LTE-Netz einzurichten, das 70 % der portugiesischen Nutzer mit hochwertigen drahtlosen Breitbanddiensten versorgen wird. Mit der Huawei AR G3 Enterprise LTE Solution kann ZON OPTIMUS Unternehmensanwendern drahtlosen Zugang mit hoher Bandbreite, hoher Abdeckung und hoher Zuverlässigkeit bieten. Nicht nur die Anforderungen an die schnelle Übertragung von Sprach-, Multimedia- und VPN-Diensten über LTE-Leitungen der Anwender werden erfüllt; darüber hinaus liefert die Lösung auch innovative Technologien wie etwa End-to-End-QoS und Multilink-Bindung, um für eine Priorisierung der Dienste zu sorgen.

"Unsere langfristige Partnerschaft mit Huawei ist für ZON OPTIMUS von höchster Bedeutung", sagte Herr Manuel Eanes, Vorstandsmitglied von ZON OPTIMUS. "Wir glauben auch, dass die LTE-Technik entscheidend für die Entwicklung von Mehrzwecknetzen der Zukunft ist und damit einen Vorteil für ZON OPTIMUS darstellt. Aus diesem Grund zählen wir auf Huawei, uns in unserer Strategie für den Unternehmensmarkt zu unterstützen."

Die Enterprise-Networking-Produktlinie von Huawei wurde zur Bereitstellung einer breiten Spanne an innovativen Diensten und ICT-Netzkonvergenzlösungen für das LTE-Zeitalter geschaffen. Das LTE-Multi-Access-Projekt bei ZON OPTIMUS ist eine wichtige Erfolgsgeschichte für die Huawei AR G3 Enterprise LTE Solution und bestätigt, dass Huawei ein führender Anbieter von LTE-Technik im Unternehmensbereich ist.

Informationen zu ZON OPTIMUS

ZON OPTIMUS ist ein Telekommunikations- und Unterhaltungskonzern, der Festnetz- und Mobillösungen der nächsten Generation für Pay-TV, Internet, Sprachdienste und Daten für alle Marktsegmente liefert -Privathaushalte, Privatpersonen, Unternehmen und Großhandel. Er ist der führende Anbieter von Pay-TV, Breitbanddiensten der nächsten Generation sowie Kinovorführung und Filmverleih in Portugal.

Informationen zu Huawei

Huawei ist ein global führender Anbieter von Lösungen im Bereich Informations- und Kommunikationstechnik (ICT). Durch unsere Konzentration auf kundenorientierte Innovation und starke Partnerschaften sorgen wir für umfassende Vorteile in Telekommunikationsnetzen und -geräten und im Cloud-Computing. Wir wollen Telefongesellschaften, Unternehmen und Verbraucher mit unseren wettbewerbsfähigen Lösungen und Diensten optimal bedienen. Unsere Produkte und Lösungen werden bereits in mehr als 140 Ländern eingesetzt und unterstützen ein Drittel der Weltbevölkerung. Weitere Informationen zu Huawei finden Sie online: www.huawei.com

