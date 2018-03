Volvo Car Group startet weltweit einzigartiges Pilotprojekt zum autonomen Fahren auf öffentlichen Straßen

Stockholm (ots/PRNewswire) - Volvo wird eine fuehrende Rolle beim weltweit ersten grossangelegten Pilotprojekt zum autonomen Fahren einnehmen. Dabei werden 100 selbstfahrende Volvo Fahrzeuge unter Alltagsbedingungen auf offentlichen Strassen rund um Goteborg unterwegs sein. Das bahnbrechende Projekt "Drive Me - Selbstfahrende Autos fuer eine nachhaltige Mobilitat" ist eine Gemeinschaftsinitiative der Volvo Car Group, der schwedischen Verkehrsverwaltung und Verkehrsbehorde, des Wissenschaftsparks Lindholmen sowie der Stadt Goteborg. Unterstuetzt wird das Projekt "Drive Me" von der schwedischen Regierung.

Ziel des Projekts ist es, die gesellschaftlichen Vorteile des autonomen Fahrens zu demonstrieren sowie Schweden und Volvo als Vorreiter bei der Entwicklung zukuenftiger Mobilitat zu positionieren. "Autonom fahrende Autos sind integraler Bestandteil des gemeinsamen Ziels von Volvo und der schwedischen Regierung, die Zahl der Verkehrstoten auf null zu reduzieren. Dieses offentliche Pilotprojekt markiert dabei einen wichtigen Schritt nach vorn", erklart Hakan Samuelsson, Prasident und CEO der Volvo Car Group. "Wir gewinnen Einblicke in die technischen Herausforderungen und erhalten gleichzeitig wertvolles Feedback von echten Kunden, die die Fahrzeuge auf offentlichen Strassen testen."

Die selbstfahrenden Fahrzeuge werden auf ausgewahlten Strecken in und um Goteborg mit insgesamt rund 50 Kilometern Lange unterwegs sein. Dabei handelt es sich um typische Pendlerstrecken, einschliesslich Autobahnen und Strassen mit hohem Verkehrsaufkommen. Zum Projekt gehoren auch Tests mit vollautomatischem Parken, ohne dass ein Fahrer im Auto sitzt. Das "Drive Me"-Projekt startet 2014, die ersten Fahrzeuge sollen 2017 auf die Strassen von Goteborg rollen.

Vereinte Krafte

Weltweit fuehrt die zunehmende Urbanisierung zu einer hohen Belastung der Verkehrssysteme in Stadten und Ballungsraumen. Die Teilnehmer des "Drive Me"-Projekts haben die Notwendigkeit erkannt, mit vereinten Kraften an einer nachhaltigen Gesellschaft und Mobilitat zu arbeiten. "In Schweden gibt es eine einzigartige Zusammenarbeit zwischen Behorden, Industrie und Wissenschaft, die zu einer weltweit fuehrenden Position auf dem Gebiet der Verkehrssicherheit gefuehrt hat. Autonome Fahrzeuge und eine intelligente Infrastruktur sind weitere Schritte auf dem Weg zu mehr Sicherheit im Strassenverkehr und zum Schutz der Umwelt. Fuer Schweden wird dies zudem neue Jobs und neue Moglichkeiten bringen", sagt die schwedische Infrastrukturministerin Catharina Elmsater-Svard. Autonom fahrende Autos konnen zur Senkung von Infrastrukturkosten beitragen und das Leben in der Stadt in vielfaltiger Weise bereichern, etwa durch die Verringerung von Emissionen, die Steigerung der Luftqualitat und die Erhohung der Verkehrssicherheit.

Individuelle Vorteile

Autonomes Fahren wird die Einstellung zum Autofahren grundlegend andern. So lassen sich in Zukunft Fahrten in einem Mix aus autonomem und aktivem Fahren gestalten, um die Zeit so besser nutzen zu konnen - etwa um ueber mobile Gerate wie Tablets und Smartphones zu kommunizieren oder einfach zu entspannen. "Die Selbstfahrtechnik, die wir im Pilotprojekt einsetzen, erlaubt es dem Fahrer unter geeigneten Umstanden das Fahren dem Auto zu ueberlassen", erlautert Hakan Samuelsson.

Bei den 100 Volvo Fahrzeugen handelt es sich um neue Modelle, die auf der kommenden skalierbaren Produkt-Architektur (SPA) entwickelt werden. SPA ist auf die kontinuierliche Einfuehrung neuer Assistenz-und Sicherheitssysteme ausgelegt -

bis hin zu Techniken, die hochentwickeltes autonomes Fahren ermoglichen. Das erste Volvo Modell auf Basis der neuen Architektur ist der neue Volvo XC90, der 2014 vorgestellt wird.

