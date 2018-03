Tiroler Tageszeitung, Ausgabe vom 3.Dezember 2013; Leitartikel von Wolfgang Sablatnig: "Der rot-schwarze Mutbeweis fehlt"

Innsbruck (OTS) - Utl: Ausgerechnet SPÖ und ÖVP, die das Land jahrzehntelang regiert und unter sich aufgeteilt haben, müssen jetzt neue und innovative Ideen liefern. Dieser große Wurf ist notwendig, bisher aber nicht in Sicht.

Wir schreiben mittlerweile die Woche zehn nach der Nationalratswahl. Ein Ergebnis der Koalitionsverhandlungen ist aber nicht in Sicht, auch wenn allen handelnden Personen klar ist, dass sie sich beeilen müssen, wenn sie - wie ursprünglich geplant und von Bundespräsident Heinz Fischer mit Nachdruck gefordert - vor Weihnachten abschließen und die neue Koalition dem Nationalrat vorstellen wollen. Heute in drei Wochen ist Bescherung. Bei allen vorgeschriebenen und wegen der nahenden Feiertage realistischen Fristen bleibt für die programmatischen Einigungen nur noch diese Woche samt Wochenende.

Der berühmte "große Wurf", ein "Leuchtturm-Projekt" für die Neuauflage der rot-schwarzen Koalition, ist aber nicht in Sicht. In der Schule dürfte vieles so bleiben wie bisher. Auch die "Gesamtschule light" mit einer Bildungsentscheidung nach sechs statt bisher vier Schuljahren scheint wieder vom Tisch. Zu bleiben droht dann aber auch die Auseinandersetzung zwischen SPÖ und ÖVP über die Gesamtschule - außer, die beiden Parteien schaffen es, diesen ideologischen Grundkonflikt erst im nächsten Wahlkampf wieder auszugraben.

Bei den Pensionen wiederum sind Rot und Schwarz bei einer Auseinandersetzung über automatische Anpassungen im Pensionsrecht angelangt - und somit bei einem Streit, der schon vor fünf Jahren zur Zerrüttung der Regierung von Alfred Gusenbauer und Wilhelm Molterer beigetragen hat. Ebenso alt sind die Bruchlinien in Sachen Budget und Privatisierung.

Fragt sich nur, wie SPÖ und ÖVP auf dieser Basis weiterregieren wollen. Sie stecken in einer Zwickmühle: Auf der einen Seite haben sie das Land jahrzehntelang regiert und unter sich aufgeteilt - und jetzt sollen ausgerechnet sie ein neues und innovatives Programm liefern. Genau diese Überraschung müssen sie aber liefern - zu ihrer eigenen Motivation und zu der der Wählerinnen und Wähler.

Ob sie gleich die Eurofighter am Boden lassen müssen, wie Hannes Androsch vorschlägt, um mit den dadurch frei werdenden Mitteln den Betrieb des restlichen Bundesheeres zu finanzieren, sei dahingestellt.

Jedenfalls aber gibt der Industrielle und frühere Spitzenpolitiker eine Marschrichtung vor, die auch für Werner Faymann und Michael Spindelegger gelten müsste: keine Tabus, Mut zu neuem Denken und nichts nur deshalb beibehalten, weil es immer schon so war.

