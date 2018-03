WirtschaftsBlatt-Leitartikel: Das Pisa-Drama der Wirtschaft - von Magdalena Rauscher-Weber

Eltern geben pro Jahr geschätzte 120 Millionen Euro für Nachhilfe aus.

Wien (OTS) - Jeden Tag erreichen uns neue Hiobsbotschaften. Gestern waren es die Arbeitsmarktdaten, die einen weiteren kräftigen Anstieg der Arbeitslosigkeit in Österreich ausweisen. Heute, Dienstag, kommen die Pisa-Ergebnisse, die wieder einmal zeigen werden, dass Österreichs Schüler alles andere als top sind. Daran ändert auch die erwartete leichte Verbesserung im Bereich Mathematik wenig.

Auf den ersten Blick haben diese beiden Botschaften wenig miteinander zu tun, auf den zweiten Blick sehr viel: Auch wenn die Arbeitslosigkeit in erster Linie Folge der nach wie vor schwächelnden Konjunktur ist, hängt das Problem eng mit der Bildungs- bzw. Ausbildungsthematik zusammen. Besonders hoch ist die Arbeitslosigkeit im Tourismus, die meisten Zuwächse gibt es in der Bauwirtschaft und im Gesundheitswesen - alles Branchen, in denen besonders viele ungelernte, also schlecht ausgebildete Personen beschäftigt sind.

Pisa führt uns einmal mehr vor Augen, dass unser teures Bildungssystem nicht zum gewünschten Erfolg führt. Viel zu viele verlassen die Schule, ohne richtig lesen, schreiben und rechnen zu können und haben deshalb kaum Chancen am Arbeitsmarkt. Wer so durchfällt, kommt meist aus bildungsfernen Schichten, das heißt, die Eltern kümmern sich wenig um den Schulerfolg ihrer Kinder, weil sie nicht dazu in der Lage sind - intellektuell, vor allem aber finanziell.

Denn mit dem entsprechenden Background können Defizite meist schnell beseitigt werden: In der Schule hat es nicht geklappt? Kein Problem, schließlich gibt es Maturaschulen, wo sich der Abschluss nachholen lässt - wenn man neben viel Engagement ein paar Tausend Euro dafür parat hat. Will man es erst gar nicht so weit kommen lassen, hilft Nachhilfe, natürlich ebenfalls gegen Bezahlung. Die Schulbildung außerhalb der Schule hat sich mittlerweile zu einem richtigen Wirtschaftszweig entwickelt: Rund 120 Millionen Euro geben die Eltern in Österreich pro Jahr für professionelle Nachhilfe aus, dazu kommen geschätzte 20 bis 30 Millionen über den Schwarzmarkt.

So wird Bildung auch zum Wirtschaftsfaktor, allerdings in viel zu engem Sinn. Mit den Bildungsinstituten allein lässt sich die Arbeitslosigkeit nicht bekämpfen. Bildung betrifft die ganze Wirtschaft. Fragt man Unternehmer, was die Regierung jetzt ganz schnell reformieren sollte, kommt fast immer diese Antwort zuerst:

das Bildungssystem. Warum wohl?

