EANS-Stimmrechte: Wiener Privatbank SE / Veröffentlichung einer Mitteilung gemäß § 93 BörseG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

Stimmrechtsmitteilung übermittelt durch euro adhoc mit dem Ziel einer europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich.

Veröffentlichung gemäß § 93 BörseG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

Wien, 02. Dezember 2013. Die Kowar KG, FN 173771x, die J.K. Beteiligungs GmbH, FN 360667v, die SONNE Privatstiftung, FN 172306t sowie die mit diesen gemeinsam vorgehenden Rechtsträger haben der Wiener Privatbank SE mitgeteilt, dass die am 26.4.2013 mit Pomerol Ltd. abgeschlossenen Aktienkaufverträge mit Ablauf des 30. November 2013 beendet wurden. Aufgrund der Auflösung der Aktienkaufverträge sind an der Wiener Privatbank SE weiterhin unmittelbar

(i) die Kowar KG mit Stück 445.700 Aktien an der Wiener Privatbank SE zum Stichtag 02. Dezember 2013 beteiligt, was einer Beteiligung von 10,42 % vom Grundkapital der Gesellschaft entspricht,

(ii) die J.K. Beteiligungs GmbH mit Stück 461.539 Aktien an der Wiener Privatbank SE zum Stichtag 02. Dezember 2013 beteiligt, was einer Beteiligung von 10,79 % vom Grundkapital der Gesellschaft entspricht, sowie

(iii) die SONNE Privatstiftung mit Stück 26.621 Aktien an der Wiener Privatbank SE zum Stichtag 02. Dezember 2013 beteiligt, was einer Beteiligung von 0,62% vom Grundkapital der Gesellschaft entspricht.

An den unter (i) und (ii) genannten Rechtsträgern ist die SONNE Privatstiftung jeweils als Mehrheitsgesellschafterin beteiligt. Zusammengerechnet verfügt die SONNE Privatstiftung mit Wirksamkeit der ausgelaufenen Aktienkaufverträge vermittelt über ihre Beteiligungen an der Kowar KG sowie der J.K. Beteiligungs GmbH direkt bzw indirekt über insgesamt 933.860 Stück Aktien an der Wiener Privatbank SE, das sind 21,84 % vom Grundkapital der Wiener Privatbank SE.

Ferner wird iSv § 92 Z 1 und Z 7 BörseG mitgeteilt, dass im Aktionariat der Wiener Privatbank SE weiterhin ein Syndikat besteht, das sich aus den vorgenannten Rechtsträgern, der K5 Privatstiftung (FN 165016x), der K5 Beteiligungs GmbH (FN 312844s), der Kerbler Holding GmbH (FN 49645h), der TOEM GmbH (FN 374509z) sowie den Herren Günter Kerbler, Mag. Johann Kowar, und Dr. Helmut Hardt zusammensetzt. Dieses Syndikat verfügt zum Stichtag 02. Dezember 2013 über eine Beteiligung an der Wiener Privatbank SE von 2.936.888 Stück Aktien (das sind 68,68 vom Grundkapital).

Die Kerbler Holding GmbH, FN 49645h, Herr Günter Kerbler, die K5 Beteiligungs GmbH, FN 312844s, die K5 Privatstiftung, FN 165016x, sowie die mit diesen gemeinsam vorgehenden Rechtsträger haben der Wiener Privatbank SE mitgeteilt, dass die am 26.4.2013 mit Pomerol Ltd. abgeschlossenen Aktienkaufverträge mit Ablauf des 30. November 2013 beendet wurden. Aufgrund der Auflösung der Aktienkaufverträge sind an der Wiener Privatbank SE weiterhin unmittelbar

(i) die Kerbler Holding GmbH mit Stück 665.699 der Aktien an der Wiener Privatbank SE zum Stichtag 02. Dezember 2013 beteiligt, was einer Beteiligung von 15, 57 % vom Grundkapital der Gesellschaft entspricht, sowie

(ii) Herr Günter Kerbler mit Stück 156.095 Aktien an der Wiener Privatbank SE beteiligt (davon nur 150.000 Stück durch Aktienkaufvertrag mit Pomerol Ldt. gebunden), was einer Beteiligung von 3,65 % vom Grundkapital der Gesellschaft entspricht.

Weiters verfügt die K5 Beteiligungs GmbH (FN 312844s) unverändert über 701.944 Stück Aktien an der Wiener Privatbank SE, das sind 16,42% vom Grundkapital der Wiener Privatbank SE. Sowohl an der Kerbler Holding GmbH als auch an der K5 Beteiligungs GmbH ist die K5 Privatstiftung (FN 165016x) als Mehrheitsgesellschafterin beteiligt.

Zusammengerechnet verfügt die K5 Privatstiftung mit Wirksamkeit der ausgelaufenen Aktienkaufverträge vermittelt über ihre Beteiligungen an der K5 Beteiligungs GmbH sowie der Kerbler Holding GmbH mittelbar über insgesamt 1.367.643 Stück Aktien an der Wiener Privatbank SE, das sind 31,98 % vom Grundkapital der Wiener Privatbank SE.

Ferner wird iSv § 92 Z 1 und Z 7 BörseG mitgeteilt, dass im Aktionariat der Wiener Privatbank SE weiterhin ein Syndikat besteht, das sich aus den vorgenannten Rechtsträgern, der SONNE Privatstiftung (FN 172306t), der Kowar KG (FN 173771x), der J.K. Beteiligungs GmbH (FN 360667v), der TOEM GmbH (FN 374509z) sowie den Herren Günter Kerbler, Mag. Johann Kowar und Dr. Helmut Hardt zusammensetzt. Dieses Syndikat verfügt zum Stichtag 02. Dezember 2013 über eine Beteiligung an der Wiener Privatbank SE von 2.936.888 Stück Aktien (das sind 68,68% vom Grundkapital).

Die Pomerol limited, company number 8502572, hat der Wiener Privatbank SE mitgeteilt, dass die am 26.04.2014 mit den Herren Günter Kerbler sowie Mag. Johann Kowar und den diesen nahestehenden Gesellschaften abgeschlossenen Aktienkaufverträge mit Ablauf des 30. November 2013 beendet wurden und die Pomerol limited mit Stichtag 02. Dezember 2013 weder über Aktien an der noch über Rechte zum Erwerb von Aktien an der Wiener Privatbank SE verfügt. Die von Pomerol Limited beabsichtigte Übernahme von 35% vom Grundkapital der Wiener Privatbank SE findet somit nicht statt.

~

Ende der Mitteilung euro adhoc

Emittent: Wiener Privatbank SE Parkring 12 A-1010 Wien Telefon: +43-1-534 31-0 FAX: +43-1-534 31-710 Email: office @ wienerprivatbank.com WWW: www.wienerprivatbank.com Branche: Finanzdienstleistungen ISIN: AT0000741301 Indizes: WBI, Standard Market Auction Börsen: Amtlicher Handel: Wien Sprache: Deutsch

Rückfragen & Kontakt:

Wiener Privatbank SE

MMag. Dr. Helmut Hardt, Geschäftsführender Direktor -

helmut.hardt@wienerprivatbank.com

T +43 1 534 31-0, F -710

www.wienerprivatbank.com

Metrum Communications

Mag. (FH) Roland Mayrl - r.mayrl @ metrum.at

T +43 1 504 69 87-331, F +43 1 504 69 87-9331

www.metrum.at