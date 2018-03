Universum-Dokumentation über "Hummeln - Bienen im Pelz"

Einzigartiger Dokumentarfilm über die Tiere im Naturgarten

St. Pölten (OTS/NLK) - Morgen, Dienstag, zeigt der ORF um 20.15 Uhr die neue Universum Dokumentation "Hummeln - Bienen im Pelz" von Dr. Kurt Mündl. Gedreht wurde auch in Schaugärten der Aktion "Natur im Garten" in Niederösterreich, die in punkto ökologischer Vielfalt und Lebensräumen für Tiere viel zu bieten haben.

"In Niederösterreich steht die Aktion 'Natur im Garten' für vielfältige und ökologisch gepflegte Naturgärten. Diese bieten auch unseren nützlichen Hummeln wertvollen Lebensraum", so Landeshauptmann-Stellvertreter Mag. Wolfgang Sobotka.

Seit 1999 gibt es die Aktion "Natur im Garten". Das Ziel der Aktion ist es, die ökologische Gestaltung und Pflege von Gärten und Grünräumen und eine bunte Vielfalt zu fördern - ohne Gift, Kunstdünger und Torf. Der Garten wird so ein naturnaher Erholungsraum für den Menschen und Lebensraum für viele Pflanzen und Tiere.

Weitere Informationen bei Sandra Pfister von "Natur im Garten", Telefon 0676/848 79 07 13, e-mail sandra.pfister @ naturimgarten.at, www.naturimgarten.at.

