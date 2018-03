Ping Pong-Elite kämpft beim 1. Österreichischen Qualifikationsturnier um 2 Plätze beim Worldchampionship of Ping Pong 2014

Wien (OTS) - Am 8. Dezember 2013 werden in der Werner Schlager Academy in Schwechat zwei Qualifikationsplätze für die mit 100.000 Dollar dotierte Ping Pong Weltmeisterschaft 2014 ausgespielt.

Wien. "Nachdem Staaten wie Deutschland, Belgien, die Schweiz oder die Philippinen ihre Qualifikationsturniere bereits absolviert haben, ergreifen am 8. Dezember 2013 nun rund 60 Österreicher die Chance, einen der beiden Turnierplätze für die 3. Worldchampionship of Ping Pong (WCPP) 2014 zu ergattern. Diese wird am 4. und 5. Jänner 2014 in London ausgetragen und von mehr als 14 TV-Sendern übertragen, darunter Sky Sport, der 12 Stunden live berichtet", bestätigt Christian Lehr, Organisator des Österreichischen Qualifikationsturniers in Schwechat. Auch die amtierende Racketlon-Weltmeisterin Christine Seehofer wird an der mit insgesamt 1.000 Euro dotieren Qualifikation teilnehmen. Restplätze sind noch verfügbar. Turnierbeginn ist um 9 Uhr.

Revival des Retro-Tischtennis

Im Unterschied zum bekannten Tischtennis verwenden Ping Pong-Spieler einfache Sandpapierschläger. Bereits zum dritten Mal wird die Ping Pong Weltmeisterschaft in dieser Form ausgetragen. Ins Leben gerufen von Barry Hearn, dem Gründer von Matchroom, ist sie mit einem Gesamtpreisgeld von 100.000 USD dotiert. Hearn hat bereits Billard und Darts zu einem TV-Boom verholfen, ein ähnlicher Erfolg mit Ping Pong ist ihm zuzutrauen. Lehr: "Durch die simplen Schläger wird für die Zuschauer eine größere Nachvollziehbarkeit des Spielablaufs erreicht, da hier kaum Schnitt erzeugbar ist. Somit sind die Ballwechsel für Außenstehende und Nicht-Tischtennis Spieler verständlich." Zu den Fixstartern in London zählt Hollywood-Schauspieler Adoni Maropis, der durch Blockbuster wie Troja, Hidalgo oder 24 große Bekanntheit erlangt hat.

