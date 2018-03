Klicka eröffnete den 64. Wiener Kathreintanz

Wien (OTS) - Die Dritte Präsidentin des Wiener Landtages Marianne Klicka eröffnete vergangenen Samstag im Palais Ferstel den 64. Wiener Kathreintanz, den Ball der Österreichischen Tänze. Die schwungvolle Eröffnung wurde traditionsgemäß vom Jungdamen- und Jungherrenkomitee mit einer neuen Choreographie eröffnet. "Die Volkskultur wird durch Brauchtum und Tradition einerseits, aber andererseits mit Kreativität, Improvisation und Offenheit für Neues durch diese Art von Veranstaltungen erhalten, die Volkskultur bleibt dadurch lebendig. Der Volkstanz beweist, dass die Freude am Tanz in der Gruppe Jung und Alt vereint und Sinn stiftet" so Klicka in ihrer Ansprache. Sie dankte den Verantwortlichen für die Organisation der beliebten Tanzveranstaltung. Die Musikgruppen "Die Tanzgeiger", BlechSaitnMusi, Ö-streich&Rohrblatt, Studierende der Universität für Musik und darstellende Kunst Wien und das Duo Robert Kolar&Helmut Stippich sorgten für ausgezeichnete Stimmung.

Der Wiener Kathreintanz

Im Bereich des österreichischen Volkstanzes ist der Wiener Kathreintanz die bedeutendste Volkstanzveranstaltung und findet jährlich am Samstag vor dem 1. Advent statt. Das Veranstalterteam der Arbeitsgemeinschaft Volkstanz Wien unter Mag.a Else Schmidt will mit dieser Veranstaltung Tradition bewahren, ihr aber doch lebendig und innovativ begegnen.

Die ARGE Volkstanz Wien veranstaltet auch "Tanz mit" 2014. Tanz-und Musikgruppen gestalten das sogenannte "Offene Tanzen" und laden WienerInnen und Gäste am Stephansplatz zum Mitmachen ein. Am 18.5., 25.5. und 1.6.2014 finden diese Veranstaltungen jeweils von 11:00 bis 13:00 Uhr statt.

Weitere Informationen: www.wienerkathreintanz.at (Schluss)

