Go Mobile: Marketing und Kommunikation auf iPhone, iPad und Co. / Neues Seminarthema im Januar in Hamburg

In dem Media Workshop "Go Mobile: Marketing und Kommunikation auf iPhone, iPad und Co." vermittelt Referent Prof. Dr. Axel Jockwer, wie man Marketing und Kommunikation an den Anforderungen des mobilen Internets ausrichtet. Dieses neue Thema findet erstmalig am 16. Januar 2014 in Hamburg statt. Die maximal 12 Teilnehmer lernen, wie sie sich fachkundig in die Produktentwicklung einbringen und ihre Zielgruppen mit geeigneten Anwendungen effektiv erreichen.

Es ist selbstverständlich geworden, sich jederzeit und überall mobil zu informieren, zu kommunizieren und zu shoppen. Dabei hat jedes Device seine Logik, seinen Einsatzort und muss spezifischen Erwartungen gerecht werden. Im Seminar werden die relevanten Grundlagen vermittelt und die individuellen Fragen der Teilnehmer beantwortet.

Über den Referenten:

Prof. Dr. Axel Jockwer (Jahrgang 1971) ist freiberuflicher Berater, Professor an der EBC-Hochschule Stuttgart und Lehrbeauftragter an der DHBW Ravensburg. Er führt Studierende an aktuellste Marketingthemen heran und begeistert den Nachwuchs für die neuesten Trends. Mit seiner profunden Branchen- und Medienkenntnis berät Jockwer Startups, Unternehmen und Hotels. Technische Lösungen bietet er zusammen mit der Konstanzer Social-Media-Agentur blume123.de an. Von 2005 bis 2012 begleitete als Marketing Director den Aufstieg von HolidayCheck.com. In seiner Funktion als Marketing Director koordinierte er alle Online-und Offline-Maßnahmen, um das größte deutschsprachige Reiseportal noch bekannter und erfolgreicher zu machen. Der promovierte Medienhistoriker und Onliner der ersten Stunde ist auf vielen Bühnen, Podien und Diskussionsrunden gern gesehener Gast, wenn es um die Themen Social Media, Online Marketing, mobile Internet und Kommunikation geht.

Über das Fortbildungsangebot der Media Workshops:

Die Media Workshops sind ein zertifizierter Bildungsanbieter mit einem praxisnahen Weiterbildungsprogramm von rund 60 Themen zu Pressearbeit, PR, Social Media und Marketing sowie zu Präsentationstechniken und Führungskompetenz. Seit 2001 haben über 13.000 Kommunikationsfachleute, Marketing-Profis und Führungskräfte an den Seminaren teilgenommen. Die Zertifizierung besteht seit September 2012 und erfolgte durch Weiterbildung Hamburg e.V. mit der Vergabe des Prüfsiegels.

