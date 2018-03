Illuminierung Favoritner Weihnachtsbaum

Wien (OTS) - Die Bezirksvorsteherin von Favoriten Hermine Mospointner und die Dritte Präsidentin des Wiener Landtages illuminierten vergangenen Freitag am Keplerplatz den Favoritner Weihnachtsbaum. Das feierliche Illuminieren ist seit vielen Jahren ein Anziehungspunkt für Jung und Alt und leitet damit die vielen Aktivitäten rund um Weihnachten in Favoriten ein. Klicka freute sich, dass die Herstellung des Baumschmucks mit liebevollen Details und mit großem Eifer aus wetterfesten Materialien hergestellt wurde. "Ein großer Dank gilt den Kindern, die heuer wieder dafür sorgen, dass der Baum in festlichem Glanz erstrahlt" so Klicka.

Wie all die Jahre zuvor sorgten Favoritner Schulkinder und ein Ensemble des Kurorchesters Oberlaa für die musikalische Begleitung. Mospointner bedankte sich bei den PädagogInnen für den festlichen Schmuck der Jahr für Jahr an vielen Plätzen im Bezirk den Bürgerinnen und Bürgern Freude bereitet. Gemeinsam wurden Weihnachtslieder gesungen und die feierliche Stimmung spiegelte sich sowohl in den Kinder- als auch in den Erwachsenenaugen. (Schluss)

Rückfragen & Kontakt:

Ursula Rettenbacher

Büro der Dritten Landtagspräsidentin Marianne Klicka

Telefon: 01 4000-81126