Sportminister Klug: Krisengipfel mit ÖFB und Bundesliga zum Wettskandal

Experten berieten Maßnahmenpaket im Kampf gegen die Wettmafia

Wien (OTS/BMLVS) - Bundesminister Gerald Klug lud am Montag, den 2. Dezember, Experten aus dem Fußbll zu einem Krisengipfel zum Thema Wettbetrug.

Ziel des Treffens war es, gemeinsam mit ÖFB-Präsident Dr. Leo Windtner, ÖFB-Generaldirektor Alfred Ludwig, ÖFB-Direktor für Recht & Administration Dr. Thomas Hollerer, Präsident der österreichischen Fußball-Bundesliga Hans Rinner, Vorstand der Bundesliga Georg Pangl, Tipp 3-Aufsichtsratvorsitzenden Mag. Dietmar Hoscher, Vorstand Bundesliga Recht & Spielbetrieb Mag. Christian Ebenbauer und Play Fair Code Präsident Günter Kaltenbrunner einen Gesamtüberblick über die aktuelle Situation zu bekommen und gemeinsam über die nächsten Schritte zu beraten.

"All die positiven Dinge, die der Sport für die Fans und die Jugend vermittelt sind in der Sekunde weggeblasen, wenn Betrug im Spiel ist. Wettbetrug ist aufs Härteste zu bekämpfen. Ich gehe mit dem ÖFB in dieser Frage Hand in Hand. Jetzt gilt es, die richtigen Maßnahmen zu setzen", sagt Klug.

ÖFB-Präsident Leo Windtner: "Die derzeitige Situation bedarf einer umfassenden vollständigen Klärung, denn die mutmaßlichen Wettmanipulationen schaden dem Fußball. Es gilt auch umgehend Klarheit bezüglich jener 26 Namen zu schaffen, um entweder ihre Reputation rasch wiederherstellen oder eine vertiefende Weiterverfolgung vornehmen zu können. Wir werden alles unternehmen, um für eine rasche und lückenlose Aufklärung sämtlicher Sachverhalte zu sorgen. Dementsprechend wird es bei erwiesener Täterschaft drastische Sanktionen geben."

Klug: "Natürlich ist Wettbetrug ein weltweites Phänomen, und kein österreichisches Problem. Es ist nur grenzübergreifend in den Griff zu bekommen. Darum müssen wir auf nationaler und internationaler Ebene reagieren."

In der Sitzung einigte man sich auf ein umfangreiches Maßnahmenpaket:

Der Weg der Prävention und Information mit dem Verein "Play Fair Code" soll intensiviert werden;

Eine Ansprechstelle für betroffene Sportler soll geschaffen werden;

Ein Vorsorgemodell für Profifußballer soll Teil des Maßnahmen-Mix sein;

Zum Schutz der Sportler sollen Wettschranken eingezogen werden;

Eine gemeinsame Arbeitsgruppe mit Justiz und Innenressort wird eingerichtet um zu prüfen, ob die vorhandenen gesetzlichen Regelungen ausreichen, oder ob Spezifizierungen im Strafrecht notwendig sind bzw. ein bundeseinheitliches Sportwettengesetz einen Beitrag zu mehr Fairness leisten kann;

Ereigniswetten sollen nach Ansicht der Gipfelteilnehmer verboten werden;

Ziel muss auch sein, zu europäisch einheitlichen gesetzlichen Tatbeständen zu kommen, damit internationale Ermittlungen erleichtert werden. Derzeit ist eine Europäische Konvention zur Bekämpfung von Wettbetrug in Ausarbeitung im Europarat. Der Entwurf wird noch im Dezember erwartet. Ziel ist ein besserer Informationsaustausch zwischen den Staaten, neue Möglichkeiten zur Zusammenarbeit zwischen Sport und den Behörden, einheitliche Tatbestände und mehr Präventionsarbeit.

