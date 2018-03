Resolution des erweiterten Landesvorstandes der GÖD-NÖ zu den laufenden Gehaltsverhandlungen

Schöls: "Die Bundesregierung soll die Sorgfaltspflicht eines Dienstgebers wahrnehmen!"

St. Pölten (OTS) - Bereits drei Gehaltsrunden fanden zwischen den Gewerkschaften des Öffentlicher Dienstes (GÖD + GdG) und den Bundesministerinnen Gabriele Heinisch-Hosek und Maria Fekter statt -bisher ohne Ergebnis. Insbesondere wurde von der Gewerkschaft die Abgeltung der Inflation für 2013 gefordert. Von Seiten der Bundesregierung gab es kein Angebot, nicht einmal die Erhaltung der Kaufkraft wurde den öffentlich Bediensteten zugestanden.

Schöls: "Ich erwarte mir, dass auch bei den laufenden Gehaltsverhandlungen für den öffentlichen Dienst von der Bundesregierung, und hier vor allem von der für den öffentlichen Dienst zuständigen Ministerin die Sorgfaltspflicht eines Dienstgebers wahrgenommen wird. Nach der Nulllohnrunde für 2013 erwarten sich alle Bediensteten auf Bundes- Landes- und Gemeindeebene zu Recht eine angemessene Gehaltserhöhung!"

Unter Bedachtnahme auf die hervorragenden Leistungen unserer öffentlich Bediensteten, die erst vor kurzem durch eine OECD Analyse von 34 Ländern bestätigt wurde, fordert der erweiterte Landesvorstand der GÖD-NÖ die Bundesregierung auf, ein faires, kaufkrafterhaltendes Angebot zur Erhöhung der Gehälter für 2014 zu machen.

Mit aller Entschiedenheit lehnen die Funktionärinnen und Funktionäre des erweiterten Landesvorstandes der GÖD-NÖ das Ansinnen einiger Regierungsmitglieder auf einmaliges Aussetzen der automatischen Gehaltsvorrückungen der öffentlich Bediensteten ab. Wir weisen darauf hin, dass diese Forderung bereits bei den Verhandlungen zum Stabilitätspakt im Jahr 2012 aufgestellt wurde und der öffentliche Dienst an dessen Stelle für das Jahr 2013 eine Nulllohnrunde akzeptiert hat. Ein Aussetzen kommt für uns keinesfalls in Frage, gehört doch der öffentliche Dienst in Österreich schon jetzt zu den effizientesten, wie internationale Vergleiche auch zeigen. Es ist auch schlicht falsch, dass es in anderen Berufsgruppen keine Vorrückungen gibt. Vor allem ist festzuhalten, dass ein Aussetzen speziell Kleinverdiener im Öffentlichen Dienst treffen würde, etwa das Krankenpflegepersonal, Mitarbeiterinnen der Bundes-und Landesverwaltung, oder etwa der Exekutive.

Rückfragen & Kontakt:

Gewerkschaft öffentlicher Dienst Niederösterreich

Tel.: 02742/35 16 16 / 16

goed.noe @ goed.at