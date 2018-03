Hainan Airlines erhält bei den World Travel Awards den World's Leading Economy Class Award

Haikou, China (ots/PRNewswire) - Am 30. November veranstalteten die renommierten World Travel Awards (WTA) ihre World-Class Awards Feier im La Cigale Hotel Doha in Qatar. Hainan Airlines Company Limited ("Hainan Airlines") wurde mit dem "World's Leading Economy Class" Preis [für die weltweit beste Economy Class] ausgezeichnet, nachdem sie bereits im vergangenen Monat den "Asia's Leading Airline Economy Class" Preis [für die beste Economy Class der Fluggesellschaften in Asien] erhalten hatte.

Die WTA wurde 1993 gegründet, um die weltweit führenden Unternehmen im Tourismussektor anzuerkennen und auszuzeichnen. Die Preise gelten weltweit als die höchste Auszeichnung in diesem Sektor und wurden von The Wall Street Journal als die "Oskars der Reisebranche" bezeichnet. Die WTA bestimmt die Preise für alle regionalen Kategorien, und die Gewinner werden von Branchenexperten und Konsumenten im Rahmen einer weltweiten Online-Wahl gekürt. Es handelt sich um einen der prestigeträchtigsten Preise in der Tourismusbranche. Diesmal gelang es Hainan Airlines, 12 andere, weltweit führende Fluglinien zu übertreffen, darunter British Airways, Lufthansa, Qatar Airways, Singapore Airlines, Emirates Airlines und Virgin Atlantic.

"Wir sind uns bewusst, dass dieser Preis die weltweite Anerkennung und Wertschätzung der Servicequalität von Hainan Airlines in der Economy Class durch Branchenexperten und Konsumenten darstellt. Wir fühlen uns auch weiterhin höchster Servicequalität verpflichtet und hoffen, dass Hainan Airlines damit die erste Wahl einer noch größeren Anzahl von Reisenden wird", erklärte Joel M. Chusid, Executive Director von Hainan Airlines in den Vereinigten Staaten, bei seiner Dankesrede. Seit ihrer Gründung im Jahr 1993 hat sich Hainan Airlines mit einem proaktiven und innovativen Ansatz bemüht, Passagiere an Bord ihrer Flugzeuge willkommen zu machen und sicherzustellen, dass sie eine, auf den bewährten Praktiken orientalischer Gastfreundschaft aufbauende, hohe Servicequalität erhalten.

Hr. Graham E. Cooke, der President und Gründer der World Travel Awards, sagte: "Es überrascht uns nicht, dass Hainan Airlines von den Wählern als ein Weltmarktführer im Luftfahrsegment anerkannt wurde; diese Anerkennung ist wohlverdient und es ist wohl zu erwarten, dass wir in Zukunft bei den World Travel Awards noch mehr von ihr hören werden."

Zusätzlich zum Preis der WTA hat Hainan Airlines unlängst den Mercury Award der International Travel Catering Association (ITCA) in der Kategorie Bordservice erhalten. "Eine hoch geschätzte Erfahrung". Hainan Airlines beweist ihre herausragende Leistung durch diese angesehenen Preise. Die Fluglinie strebt mit ihrer Tätigkeit und ihren Erfolgen weltweit nach noch höherer Visibilität und Beliebtheit.

