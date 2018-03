ÖZIV Burgenland: Groß mit neuen Gesichtern in die nächsten 4 Jahre

Klares Votum für ÖZIV Burgenland Präsident Hans-Jürgen Groß. Er wurde mit 100% der Wählerstimmen der Generalversammlung eindrucksvoll bestätigt.

Wien (OTS) - In den Jahren der Präsidentschaft Groß konnte die Mitgliederzahl mehr als vervierfacht werden. Der ÖZIV Burgenland etablierte sich als Spezialist für Pensionen, Pflegegeld und Förderungen, aber auch in arbeitsrechtlichen Problemen bei Menschen mit Behinderung liegen unsere Stärken. Es ist unser Anspruch höchste Qualität zu liefern und so haben unsere Mitarbeiter dauerhaft an Weiterbildungen teilgenommen, um unseren Mitgliedern die bestmögliche Beratung zu bieten. "Unsere Mitarbeiterin Sabine Wassicek leistet großartige Arbeit und so möchte ich mich für die großartige Unterstützung und ihren Einsatz bedanken, sie ist der Beweis wie viel Menschen mit Behinderung leisten können, wenn sie nur die Möglichkeit bekommen, wir fordern nicht nur, wir leben es auch vor, sei es bei der Beschäftigung von Menschen mit Behinderungen oder bei der baulichen Barrierefreiheit", so ein überzeugter Präsident Groß. Neu im Team sind Rot Kreuz Präsident und Obmann von ProMente HR Mag. Bruno Wögerer, ÖGB - Pensionisten Vorsitzende Elisabeth Ficker, der Geschäftsführer der Oberwarter Siedlungsgenossenschaft Dr. Alfred Kollar und Behindertenombudsfrau der Diözese Eisenstadt Mag. Alexandra Moritz.

Altbewährt sind neben Wassicek und Dipl. Ing. Wuketich vor allem der LAbg. und Vizebürgermeister Günter Kovacs. "Ich bedanke mich bei Werner Wassicek für die ausgezeichnete Führung unserer Finanzen und LAbg. Günter Kovacs für seine tatkräftige Unterstützung bei der Durchsetzung der Vereinsziele", so ein glücklicher Hans-Jürgen Groß. Für die Rechnungsprüfung konnte abermals der Prokurist der LBG Burgenland Mag. Gerald Gruber gewonnen werden, der mit dem Team Max Witeska und Werner Fruhmann die Rechnungsprüfung leitet. Bei der Generalversammlung wurde ausdrücklich die ordnungsgemäße Buchhaltung und die widmungsgemäße Verwendung der Mittel bestätigt und der Vorstand entlastet. Es freut mich ganz besonders, dass ich mit Mag. Gerald Gruber abermals einen Profi ins Boot holen konnte um eine ordnungsgemäße Gebarung zu gewährleisten.

Der Vorstand im Detail:

Präsident - Hans-Jürgen Groß, Vizepräsident-LAbg. Günter Kovacs, Vizepräsident-HR Mag. Bruno Wögerer, Vizepräsidentin-Elisabeth Ficker, Schriftführer-Dr. Alfred Kollar, Schriftführer-Stv.-Dipl. Ing Andreas Wuketich, Kassier-Werner Wassicek, Kassier-Stv.-Mag. Alexandra Moritz

Die wichtigsten Themen für die Zukunft sind die bauliche Barrierefreiheit, besonders im Bezug auf öffentliche Bauten und Arztpraxen sowie die soziale Absicherung von Menschen mit Behinderung und älteren Personen sowie die Inklusion von Kindern mit Behinderungen ins Schul- und Ausbildungssystem.

Im Anschluss an die Generalversammlung gab es eine großartige Weihnachtsfeier mit dem Schauspieler und Kabarettisten Reinhard Nowak. Ich bedanke mich im Namen aller Mitglieder für das Entgegenkommen und die großartige Aufführung bei der, von unseren jüngsten bis hin zu den älteren Mitgliedern, vom Lachen alle Tränen in den Augen hatten.

Die Mitglieder sprachen großes Lob für die Arbeit von Groß und seinem Team aus und hoben besonders die professionelle Abwicklung der Veranstaltung vor. Es ist eine große Freude für mich und mein Team so viel Lob zu bekommen und damit noch mehr Ansporn für die Zukunft mitzunehmen, für eine Zukunft in der Behinderung kein Handicap ist.

ÖZIV Burgenland - gemeinsam sind wir stark

