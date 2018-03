Aviso: BMVIT-Aktionstage für den kombinierten Verkehr in Dornbirn und Innsbruck am 4. und 5. Dezember

Wien (OTS/BMVIT) - Mit eigenen Aktionstagen macht das Bundesministerium für Verkehr, Innovation und Technologie (BMVIT) auf die Vorteile des kombinierten Verkehrs aufmerksam. Nächste Stationen sind am 4.12.2013 in Dornbirn, tags darauf folgt ein Aktionstag in Innsbruck. Vor Ort können sich Unternehmen, Verlader und Spediteure über diese besonders umweltfreundliche und effiziente Form des Verkehrs sowie entsprechende Fördermaßnahmen informieren. ****

Der kombinierte Güterverkehr verbindet die Vorteile der umweltfreundlichen Verkehrsträger Schiene und Schiff mit der punktgenauen Abholung und Auslieferung durch den Lkw auf einem möglichst kurzen Vor- bzw. Nachlauf auf der Straße. Deshalb ist der kombinierte Verkehr auch für viele Unternehmen eine hervorragende Möglichkeit, ihre gesamte Logistik effizienter und ökologischer zu gestalten und dabei die Wettbewerbsfähigkeit zu wahren. Aus verkehrspolitischer Sicht kann und soll der kombinierte Verkehr dazu beitragen, künftig deutlich mehr Güterverkehr auf umweltfreundliche Verkehrsträger zu verlagern.

Termine:

4. Dezember, 13 Uhr: Aktionstag Vorarlberg, WIFI Dornbirn, Bahnhofstraße 24, 6850 Dornbirn

5. Dezember, 13 Uhr: Aktionstag Tirol, WIFI Innsbruck, Egger-Lienz-Straße 116, 6020 Innsbruck

Alle Informationen zu den Aktionstagen finden Sie unter www.bmvit.gv.at/kombiverkehr.

Die Organisation und Moderation erfolgt durch Verkehrsplanung Traffix. - Anmeldungen und allfällige Rückfragen bitte per E-Mail unter terminal @ traffix.co.at.

